El Ayuntamiento se quiere poner ´cachas´

Falta de músculo...administrativo. Con esta definición resumió la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, el problema del Ayuntamiento para ser una institución mejor. Para lograr que este flacucho consistorio se ponga cachas, se reunió con los sindicatos para pedirles el compromiso e implicación de todos.

El Ayuntamiento de Telde está falto de forma, esmirriado y necesita un buen programa físico para conseguir un cuerpo serrano. Dicho en lenguaje administrativo, que sus departamentos de gestión cuenten con el personal necesario, adecuado y preparado para acometer con eficiencia su cometido, una situación que en estos momentos es muy difícil de alcanzar.

Con este panorama, Carmen Hernández se sentó con los representantes sindicales para exponerles los retos a los que se enfrenta el grupo de gobierno y cómo cree que puede lograrlo. En esta primera toma de contacto, que será trimestral, según se acordó con los sindicatos, la presidenta de la coporación municipal le solicitó su compromiso e implicación para, arrimando todos el hombro, se saque adelante la actual situación y se sienten las bases de una administración municipal más acorde a su importancia para dirimir el futuro de una gran ciudad como Telde.

Entre esos ejercicios para convertir en musculoso al delgaducho consistorio, la alcaldesa le planteó a los representantes de los trabajadores municipales un cambio en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "como herramienta organizativa para adaptarla al momento que nos ha tocado vivir y dimensionar su funcionamiento". Esa falta de músculo administrativo se ha producido, señaló, porque el Ayuntamiento se ha ido quedando sin personal por las jubilaciones, además de contar con un reparto de la plantilla que debe reorientarse para sacar más partido a su labor.

De ahí la solicitud del compromiso e implicación a todos los trabajadores públicos, pero no todo fue pedir, también Hernández ofreció algo a cambio del esfuerzo. Así, se comprometió a mejorar el departamento de Recursos Humanos para incentir al personal, la realización de cursos de formación, la apertura del edificio de El Cubillo y del centro logístico de El Goro, además de dotar a las 16 jefaturas de servicio del personal necesario para cumplir su labor, evitando agravios laborales, como que haya áreas completamente atareadas y otras con mucho menos ocupaciones. Los sindicatos de hecho, pidieron que se recompense a los que más esfuerzo hacen y se amoneste a quienes no, un asunto éste que choca con la legislación y en la que la alcaldesa les indicó que habría que hilar muy fino para no caer en la irregularidad.

Los departamentos de Servicios Sociales, Hacienda, Tesorería e Intervención son los que se pretende potenciar y se instará a la movilidad funcional, primero voluntaria y después por decreto para que la distribución del trabajo se ajuste a las demandas de los servicios. Hay que negociar también con los sindicatos la adaptación a la ley de 2015, pero la regidora se mostró optimista ante la respuesta dada por los representantes de los trabajadores municipales.

El próximo 15 de marzo se convocará una asamblea con toda la plantilla para que conozcan de primera mano los retos del gobierno para lograr ese ansiado músculo.