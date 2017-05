Telde presenta un plan de 83 millones para acabar con la exclusión en Jinámar

Una década y 83 millones de euros es lo que Jinámar necesita para acabar con la pobreza y la situación de exclusión social que el barrio experimenta, según la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández. De esta manera, ayer presentó -junto al concejal de Seguridad, Juan Martel, y la edil de Participación Ciudadana, Saro Sosa- un plan integral para el desarrollo y el fortalecimiento del tejido socioeconómico y medioambiental del barrio. "Llevamos muchos años luchando con por esto y ya ha llegado la hora de Jinámar", señaló la regidora a pesar de recalcar que se trata de un proyecto "que todavía no es definitivo".



Lejos de serlo, Hernández hizo hincapié en la importancia que los vecinos de la zona tendrán a la hora de dar forma al plan. "Es una propuesta que requiere de la participación ciudadana durante todo el proceso para que tenga éxito", apunta al mismo tiempo que resalta la necesidad de que todas las administraciones públicas apoyen la iniciativa "para que llegue a buen puerto y se cumpla el 100 por ciento de los objetivos".



Interinstitucional y transversal



La regidora defiende, además, que hay razones de sobra para llevar a cabo un análisis y un estudio en profundidad de la realidad del barrio, "que hay que cambiar", y que permitirá "mejorar las condiciones vida" en el mismo. Puntualiza, también, que todas las áreas del Ayuntamiento de Telde están implicadas, "ya que es un plan tanto interinstitucional como transversal".



Los datos expuestos por la alcaldesa durante la presentación no dejaron indiferentes, y es que Jinámar, entre otros aspectos, "lidera la mayor tasa de paro en el Estado", alega a la vez que explica que "no se trata de nada nuevo y hemos tenido el respaldo del Parlamento de Canarias en dos legislaturas con la aprobación de una proposición No de Ley, en septiembre de 2013, y del Cabildo de Gran Canaria con la moción aprobada por unanimidad en julio de 2013", sin olvidar las iniciativas impulsadas constantemente desde el Ayuntamiento de Telde.



Basándose en la estrategia del desarrollo y el fortalecimiento socioeconómico, se pretende actuar en tres ejes básicos: urbanismo y convivencia vecinal; inserción laboral y promoción de la actividad económica; e intervención socioeducativa y familiar y salud comunitaria. Además, Hernández garantiza un sistema de gestión específico que destaca por la coordinación entre los vecinos implicados de forma activa y las diferentes instituciones públicas.



En cuanto al trabajo hasta ahora de las mismas, cabe destacar que en este primer año -en el que comienza el plan- ya se han invertido 2.291.000 euros de los 3.049.580 que se tienen previstos para 2017. Así, actualmente se han destinado 1.891.000 a la rehabilitación de viviendas; 480.000 a las obras del Pabellón Deportivo Juan Carlos Hernández; 100.000 a la Casa de la Condesa; otros 100.000 a la infraestructura La Noria; y 200.000 al Plan Integral de Empleo. Referente a los 758.580 euros restantes, la mandataria determina que "serán captados para poner en marcha otras acciones".



Asimismo, especificó que este jueves mantendrá una reunión con la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, para tratar el tema. En la misma línea, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de España y Europa no quedarán fuera de los planes para Jinámar, ya que Hernández ve como imprescindible cada una de las instituciones para que la idea tenga éxito.



"Cumplimos con los requisitos para contar con los fondos europeos, porque Europa ya no invierte si no es en planes integrales", cuenta mientras adelanta la posible unión con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para tener más posibilidades de acogerse a la próxima convocatoria "que está a punto de salir". "Vamos a por estos fondos y pondremos personal municipal a trabajar sólo para captarlos", agrega a la vez que refuerza que "la convocatoria requiere que el plan integral esté en manos de varias administraciones, y si colinda con otros territorios hay más puntos, por lo que hemos invitado al ayuntamiento capitalino a que se sume para presentarnos en conjunto".



A pesar de la implicación de todas las concejalías para que el plan salga adelante, lo cierto es que la de Servicios Sociales -liderada por Diego Ojeda- es la que tiene la responsabilidad de coordinarlo. De esta forma, sus técnicos han sido los encargados de lanzar la iniciativa y estimar el presupuesto de 83 millones que creen necesarios para alcanzar las metas fijadas. Así, la planificación municipal incluye una proposición en la que los fondos europeos aporten el 20 por ciento de la ficha financiera, el Estado otro 20, el Gobierno de Canarias el 25, el Cabildo grancanario el 20, y el consistorio teldense el 15 restante.



Todo pensado para cambiar la realidad de este barrio en el que, "huyendo de los estigmas", según Hernández, se localiza el 46,28 por ciento de los usuarios de los Servicios Sociales del municipio, el 37 por ciento de la población es demandante de empleo y la tasa de fracaso escolar alcanza el 42,42 por ciento. Por otro lado, se trata de un espacio en el que "hay mayor incidencia de enfermedades crónicas cardiovasculares, respiratorias y diabetes, y un alto nivel de poliadicciones y embarazos entre adolescentes", añade.



Propuestas de actuación



Dentro de las acciones a ejecutar a través del proyecto, destaca la intervención en urbanismo y convivencia vecina, a través de la cual se rehabilitarán edificios, se harán mejoras en cuanto al transporte público dentro del barrio, se dotará a la zona de equipamientos sociales y de medio ambiente y se favorecerá la convivencia, la seguridad, la acción cultural y el ocio. Aquí, la alcaldesa hace hincapié en "la recuperación de espacios públicos como el centro de día de menores y la escuela infantil, o la creación de huertos urbanos".



También menciona la inserción sociolaboral y la promoción de la actividad económica, "con formación y apoyo a la actividad comercial", como medidas a llevar a cabo. Así, destacó el compromiso de dar ayudas a los ciudadanos para cubrir sus necesidades básicas, "pero al día siguiente hay que abrirles oportunidades y darles las herramientas para que trabajen", lejos del asistencialismo. Sin olvidar "la inserción socioeducativa, salud comunitaria e inclusión social".



Un proyecto que la regidora afirma estar hecho para impulsar la equidad por encima de la igualdad.