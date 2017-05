Telde crea una oficina para regular la celebración de fiestas y actos públicos

Las fiestas de los barrios, los actos públicos organizados bien por el Ayuntamiento o por el sector privado contarán con la supervisión, coordinación y control de la nueva oficina creada por el Ayuntamiento de Telde y que se integra en las concejalías de Seguridad y Festejos, ambas dirigidas por el concejal centrista Juan Martel.



"Nos hemos planteado la creación de esta oficina por varios motivos, pero siempre con la finalidad de que la organización de las fiestas y actos públicos en el municipio cuenten con una regulación que evite los desfases que hemos detectado en cuanto a la distribución del personal o la coincidencia de eventos el mismo día", apunta Martel. La nueva oficina se ubica en el edificio que ocupa Protección Civil , en la calle Conde de la Vega, número 7, y en ella se atenderá a las comisiones de fiestas y colectivos que soliciten información o necesiten realizar trámites no solo en la administración local, sino también en la insular y autonómica.



El titular de Seguridad y Festejos define este recién creado servicio como una "especie de ventanilla única en la que los ciudadanos podrán realizar consultas sobre la organización de los actos lúdicos y fiestas, ya que debemos tener en cuenta que la mayoría son personas que organizan en sus barrios los eventos, pero no cuentan con los conocimientos o tiempo para encargarse de todos los trámites".



Por ello, a través bien de la presencia en la oficina, bien llamando al teléfono 828.013.522 o en el correo seguridadyfestejos@telde.es, las comisiones de fiestas, los colectivos sociales e incluso las propias concejalías del Ayuntamiento podrán conocer de primera mano la conveniencia o no de organizar actos en determinado día para evitar coincidencias con otros eventos en la misma fecha, la disponibilidad de los voluntarios de Protección Civil, cuerpos de seguridad o facultativos, entre otros aspectos que deben ser contemplados en la organización de actividades en la calle y espacios públicos.



"Además", añade Martel, "se facilitará toda la información necesaria sobre la realización de los eventos en asuntos tan complejos como la contratación de seguros, la elaboración de un plan de seguridad para garantizar la integridad de los asistentes y participantes en ellos o la tramitación desde esta oficina de los permisos, petición de subvenciones y otro tipos de trámites ante otras administraciones, como el Cabildo de Gran Canaria o el Gobierno regional, sin que deban desplazarse para presentar las solicitudes o documentación".



En opinión del edil de Seguridad y Festejos, "de esta manera regulamos las actividades y podemos ordenar mejor su organización, evitando que no existan efectivos suficientes para cubrir los eventos o que algún barrio tenga problemas porque no ha previsto algún tipo de documentación necesaria para realizar algún acto".



Asimismo, con la llegada de la primavera ya son muchos los barrios que han iniciado sus fiestas patronales y teniendo en cuenta que hay 73 núcleos residenciales en el municipio, desde la oficina mixta de Seguridad y Festejos se hace un llamamiento a todos para que las fiestas y actos lúdicos no se conviertan en un problema.