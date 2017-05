Cultura abre expediente para cambiar los nombres franquistas de seis calles

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde ha decidido la incoación de expediente administrativo para la redenominación de varias calles ubicadas en Ejido, Las Huesas, Lomo Magullo y San Antonio. La apertura del expediente iniciada por el departamento dirigido por Marta Hernández se produce a petición de vecinos de estos barrios, que desean cambiar sus nombres por otros elegidos por ellos y para que se respete la Ley de Memoria Histórica.



Ante estas peticiones de cambios en el nombre de las vías, la titular de Cultura encargó al cronista oficial de la ciudad, Antonio González Padrón, un informe para determinar si en estas calles "se dan las circunstancias expuestas en el artículo 15 de la ley 52/2007 de 16 diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica y en concreto, si pudieran considerarse menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, lo que pudiera justificar su nueva denominación y, en tal caso, valoración de las nuevas nominaciones propuestas".



Las calles a las que se pretendecambiar su denominación conforme a la ley son Belchite, en Lomo Magullo; General Aranda, Capitán Cortés y García Morato, en Las Huesas, y Matías Montero, García Escámez y General Prim, en Ejido. De estas vías, choca la presencia de la de General Prim en el listado, ya que fue un militar y jefe de gobierno durante el reinado de Amadeo de Saboya, en el siglo XIX, pero en Ejido también han solicitado que se le redenomine. El cronista también añade la de Alto de Los Leones en su informe.



González Padrón considera en su informe que de las calles pedidas, solo en las de Matías Montero, General Aranda y Capitán Cortés "no hay razón alguna para seguir conservando el nombre de estos personajes, unidos a la ciudad por la denominación de estas tres calles", pero realmente su vinculación con Telde es escasa y se debe a que fueron miembros del ejército sublevado contra la República.



Distinto es el caso de la vía dedicada a García Escámez, segúnel cronista oficial. En su opinión, aunque este general del bando franquista fue varias veces condecorfados y fue Capitán General de Canarias y jefe del Mando Económico de Canarias, en el ejercicio de sus cargos benefició mucho al municipio, "quien tomó como interés propio el realizar en Telde un gran número de obras que sacaran a la ciudad de su notable atraso".



Antonio González argumenta, entre otros proyectos, la construcción de la plaza de Los Llanos o de San Gregorio, la plaza de doña Rafaela Manrique de Lara, la antigua plaza del Mercado, el Teatro municipal, el antiguo colegio público León y Castillo o las construcción en San José de Las Longueras de un nuevo barrio, el de las Casas baratas y también la reforma del Matadero Municipal. Respecto a las calles Belchite y Alto de Los Leones, el cronista considera que fueron dos enclaves decisivos en la Guerra Civil. El primero, porque fue bombardeado y destruido por ambos ejércitos y no se reconstruyó como símbolo de barbarie de la contienda, mientras que el segundo, según González Padrón, "desde el punto de vista histórico no hay razón alguna que obligue a borrar dicho nombre de la nómina de nuestras calles, ya que si la toma de ese punto supuso una victoria estratégica para los Nacionales, la pérdida de numerosas vidas y la gesta heroica de defensa de la República de otros, no hace sino afianzar la idea de un hecho histórico de doble lectura". Sobre la del General Prim alega que es un militar y jefe de gobierno del XIX.