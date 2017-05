El presidente vecinal de Ojos de Garza alega que se puede corregir el deslinde de la playa

Juan Pedro Pérez Medina, presidente de la asociación de vecinos Playgarza, de Ojos de Garza, afea la actitud mostrada por el concejal Álvaro Monzón, de Más por Telde, sobre una moción sobre Ojos de Garza presentada por Unidos por Gran Canaria. En su opinión, Monzón vertió una serie de opiniones sobre la situación de esta cala y la de Tufia que no se corresponden con la realidad de ambas.



La moción, defendida por Juan Antonio Peña, portavoz de Unidos por Gran Canaria, recoge la argumentación que sobre las viviendas afectadas por el deslinde de Costas se puede evitar su derribo si el Ayuntamiento de Telde presenta un informe en el que se demuestra que ya la zona ocupada por esas edificaciones no se puede retornar a su estado inicial.



Pérez Medina, quien estuvo presente en el pleno ordinario de marzo donde se debatió esta propuesta, considera que el exedil de Planeamiento no ofreció datos exactos sobre la situación de las calas afectadas por la Ley de Costas.



Así, frente a las 55 viviendas que según Monzón están incluidas en la lista del departamento estatal, el presidente de Playgarza expone que no conoce los datos oficiales. Así, explica que son 42 y no 55 las viviendas expedientas por el Estado, "de las cuales 21 tiene orden de demolición". En Tufia, según los datos esgrimidos de la información del Gobierno de Canarias, son 28 las afectadas, en Punta de Mazagatos (Tufia), 25 y solo una vivienda en Puerta del Corral.



El presidente vecinal también muestra su disconformidad con la intervención en el pleno de marzo con el concejal de Más por Telde, al considerar que tampoco acierta en su opinión sobre la actual situación de ambas calas. De hecho, sobre Tufia señala que mientras el edil afirma que es suelo urbano, se reconoce la categoría de sitio de interés científico de Tufia, lo que condiciona la planificación urbana del barrio costero a la conservación del enclave protegido.



En cuanto a Ojos de Garza, Juan Pedro Pérez, argumenta que "se reconoce la urgente necesidad de acometer la recuperación del domino marítimo terrestre y las servidumbres de Ojos de Garza, debiéndose proceder a la modificación del Plan General de Ordenación urbanadel municipio".



Asimismo, Pérez Medina recuerda que el Ayuntamiento sí tiene potestad en los asuntos de desafección de Costas, no como expuso el edil en el pleno. Así, el dirigente de Playgarza se basa en el Reglamento de Costas, donde serecoge en el artículo 38 relativo a la desafección de terrenos. En este texto, según su exposición, se puede desafectar terrenos previo informe preceptivo del Ayuntamiento sobre el cambio sufrido por el suelo afectado por el deslinde de Costas.



Pérez Medina, por último, señala que la moción salió adelante con un cambio en su argumentario al solicitar que Telde se sumara al protocolo de cooperación entre el Gobierno de Canarias y Tufia, aprobado el pasado 7 de diciembre de 2016 por unanimidad.