Los guardias civiles acusados de cobrar en el aeropuerto piden aplazar el juicio

Las defensas de los 11 guardias civiles que serán juzgados por pedir dinero "para café" en el Aeropuerto de Gran Canaria reclaman la suspensión del juicio por la incomparecencia de algunos de los extranjeros acusados de pagar los supuestos sobornos.

Al menos tres de esos seis extranjeros, que afrontan penas de uno a dos años de prisión, han sido declarados en rebeldía por el magistrado-presidente del tribunal popular, Secundino Alemán. Esto implica que el juicio se celebre en ausencia de los rebeldes, con el argumento de que las incomparecencias no condicionan la prueba a practicar. Estos tres acusados serán juzgados más adelante por los mismo hechos que sus compañeros de banquillo si finalmente son localizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las defensas, en contra del criterio de la Fiscalía y del juez, consideran que procede la suspensión para garantizar el derecho de defensa, pues no podrán contrastar las declaraciones de todos los acusados. El delito de cohecho lo integran, en ese sentido, dos partes: el que exige o se doblega al soborno y el que lo abona.

El magistrado, durante el trámite de cuestiones previas, ha rechazado la suspensión de la vista oral, aunque las defensas insisten en que no se han tramitado los recurso a los autos de rebeldía y, por tanto, debería aplazarse el juicio hasta que cumpla ese trámite.

No parece que el magistrado Secundino Alemán, de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, vaya a posponer un asunto que ocurrió en 2008 y que acumula un retraso importante por la gran cantidad de recursos de las defensas y por la cantidad de acusados: 11 guardias civiles y seis ciudadanos de origen marroquí o mauritano.

Los diez abogados que representan a los investigados y la fiscal Teseida García eligieron ayer a los once miembros que integran el tribunal popular: nueve ciudadanos titulares y otros dos suplentes. Todos escogidos entre 36 personas que fueron descartadas una a una por las partes, tras las entrevistas realizadas por la mañana.

El juicio, salvo contratiempo de última hora, empezará hoy a las 09.30 horas en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. La Fiscalía solicita elevadas penas de cárcel para la mayoría de los 11 guardias civiles, a los que acusa de varios delitos por "pedir dinero para café" en la Unidad de Resguardo Fiscal del Aeropuerto de Gran Canaria, entre ellos falsedad en documento oficial, amenazas condicionales y, sobre todo, cohecho continuado.

José Juan P. M. se enfrenta a 18 años de prisión; José A. S. a otros 18 años; José Antonio B. C. a seis años; Miguel M. O. a nueve años; Alfonso R. P. a tres años; José Manuel S. P. a seis años, Eladio L. C. a otros seis años y Salvador E. M. a tres años. En cambio, Luis Manuel Q. M., José Manuel R. G. y José Luis S. C. solo se exponen a penas de multa de hasta 280 euros. Todos afrontan sanciones accesorias de inhabilitaciones para ejercer cargo público.

También se reclaman entre uno y dos años de cárcel para Achbick Hamma, Chan IL Cho, Yamila Chtouki, Mahjob Abdala, Chaiaa Ould y Salem Aali. El denunciante de la trama, Mohamed K. H., fue absuelto al denunciar los hechos. La Guardia Civil abrió una investigación interna y colocó una cámara oculta. Los agentes exigían pequeñas mordidas a cambio de hacer la vista gorda en las inspecciones de alimentos y de dinero.