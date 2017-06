Los enyesques hermanarán Telde con los municipios de Gran Canaria

Hermanamiento con otros municipios a base de enyesques -2,50 euros tapa y bebida-, diversas actividades y una oferta de restauración y comercial incluida en la marca gastronómica Sabores de Telde, donde los productos de la tierra es la apuesta que presentó ayer la asociación de empresarios de la zona comercial abierta de San Gregorio para crear un evento y fecha de refencia mensual en el calendario de actos en Telde. Desde las 12.30 horas a la una de la madrugada del último viernes de mes y con comienzo esta semana, permanecerán abiertos los restaurantes y tiendas de Los Llanos, un día que permitirá combinar restauración y otros negocios con menos problemas que los sábados.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Telde, la Cámara de Comercio y el Cabildo de Gran Canaria, que financiará con dos subvenciones la contratación del personal dinamizador del evento y para la realización de acciones por un total de 29.000 euros. Casi una docena de restauradores, Makro y Spar también participan en un nuevo proyecto para impulsar la ciudad.

No obstante, no fue de dinero, sino de ilusión y esfuerzo para celebrar la primera Ruta del Enyesque los últimos viernes de cada mes y que comienza esta semana -30 de junio- con el reto de consolidarse en el tiempo y convertirse en una fecha señalada en el almanaque que no debe perderse ni el teldense ni los visitantes al final de mes.

Ángel Medina, presidente de Spar, animó a los comerciantes a permanecer unidos, "nos tenemos que apoyar, la unión hace la fuerza, no tenemos que conformarnos porque los comerciantes sabemos lo que tenemos que hacer", una intervención largamente aplaudida por Minerva Alonso, consejera insular de Comercio; Carmen Hernández, alcaldesa de Telde; Eugenio Sánchez, presidente de la comisión de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Las Palmas; Luna Álvarez, representante de Makro; concejales y restauradores de la Ruta del Enyesque.

Luna Álvarez expuso el compromiso de Makro por esta nueva promoción de la zona comercial para que se conozca la calidad de los negocios de restauración existentes en Telde, así como de los productos que bajo la marca Sabores de Telde pretende atraer a residentes y visitantes de otras localidades.

Eugenio Sánchez, también director del programa Saborea Gran Canaria, destacó la renovación de la asociación comercial teldense y se ha convertido en una zona comercial abierta potente y animó a iniciativas que impulsen el conocimiento y consumo de los productos canarios. Una lucha que se mantiene con el sector turístico para que cada vez haya más presencia del agro y mar canarios en la oferta gastronómica.

Por su parte, Mónica Muñoz, presidenta de la asociación, recalcó que la Ruta del Enyesque no es un proyecto hecho al azar, sino que es fruto de un arduo trabajo de muchas horas y tres meses para que vea la luz y que ha creado una marca gastronómica, Sabores de Telde.

Muñoz anunció que se celebrará cada último viernes final de mes y aunque cuenta con 11 negocios participantes en esta primera edición, confió en que a medida que se celebren cada mes se incorporen más locales. Los 11 pioneros son Ágora, cafetería Faycanes, La Canela, Los Erizos, Oasis Chillout, Smiley Bar, Abrante Tasca, Churrería Melián, La Tunera, Manhattan y Pizco a Pizco, que elaborarán sus mejores tapas, aunque también colaborarán en la elaboración de los platos de los municipios invitados a participar. De momento, a ser Telde, este viernes se centrará en productos del municipio.

Así, el Ayuntamiento instalará desde el mediodía expositores con productos de agricultores y bodegueros de Telde en torno a los que actuarán dos parrandas para amenizar la jornada, que también contará con la exhibición de un chef de la Asociación de Cocineros de Canarias (Acyre). Por la tarde, talleres para niños hasta la celebración del pasacalle anunciador y la inauguración de esta primera Ruta.

Por parte de las administraciones públicas, tanto Carmen Hernández como Minerva Alonso mostraron su apoyo a la iniciativa empresarial para que ésta tenga éxito. Mientras Alonso sí pudo hablar de desembolso económico, Hernández reiteró que más que dinero, se aportará servicios.