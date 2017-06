Enseñar con el corazón

Maestra, madre y abuela, esa es la función que ha desarrollado a lo largo de sus 35 años de servicio a la comunidad escolar Mari Carmen López. Una maestra de las que marcan y quedan en el recuerdo de alumnos y padres, quienes le agradecen que eduque a sus pequeños en valores para el día a día. Con su jubilación deja huérfana a su tutoría y se separa de sus niños, aunque asegura que seguirá acudiendo al colegio dos días en semana.

La andadura de Mari Carmen López en el CEIP Padre Collado finaliza este curso, y con ella se va una maestra de vocación, de las que disfrutan con lo que hacen. "Me encanta mi trabajo y me gusta compartir todo con los niños, hasta hace poco salía en el recreo con ellos a jugar a la pelota o saltar a la comba". Esa es la vitalidad que la caracteriza y que intenta transmitir a sus niños. Pero sus verdaderas enseñanzas se producen en el aula y se aplican en la vida. "Yo no trabajo con libros, nos basamos en el sistema Amara Berri, es decir, trabajamos por contextos de experiencia en los que los niños interactúan y se desarrollan en situaciones reales de la vida", explica Mari Carmen López.

Compartir conocimientos y aprendizajes, pero sobre todo educar en valores, esas son las premisas con las que trabajan en este colegio que se caracteriza por la innovación. Los libros son de consulta y las clases son para experimentar, poniendo en liza la creatividad y la imaginación. Esas son las premisas de un centro que para Mari Carmen López es el "mejor de la Comunidad Autónoma. Y no solo por los alumnos que tenemos, también por el claustro de profesores con el que contamos".

Sus 35 años y 5 meses de servicio comenzaron en el colegio de Aldea Blanca. "Llegué e hice una revoltura en la metodología. Mi método se basaba en la experimentar con el entorno y utilizarlo, en esa época fue innovador", apunta Mari Carmen López. Esto muestra que desde sus comienzos siempre intentó cambiar las bases de un sistema basado en los libros y en memorizar lo que está en ellos.

De Aldea Blanca pasó a El Canario, donde su metodología se extendió al claustro, para desarrollar la creatividad de los pequeños y que la marcó para siempre. Posteriormente, en el colegio de San Fernando, en Maspalomas, aplicó la metodología solo en su clase. "Trabajé muy bien con ellos, la verdad".

Hasta que en 1994 llegó al CEIP Pedro Collado. "Desde el principio hemos tenido que compensar la desigualdad de nuestros niños, puesto que hay algunos que vienen de lejos y no tienen las mismas facilidades que los que viven en el casco", explica Mari Carmen. Más allá de las desigualdades el claustro de profesores intenta llegar a los niños por medio de la inquietud. "Buscamos generarles dudas y hacerles preguntas, para que ellos razonen y con la aportación de todos construir las respuestas", un método que se aplica desde infantil hasta los cursos más altos.

Su clase está repleta de los trabajos que realizaron sus niños durante el curso y si hay algo que sobresale en todos ellos es la siguiente frase: "Te queremos Mari Carmen". "Me llevo el cariño y la complicidad de los niños, hemos ejercitado su capacidad de tomar decisiones y de tener iniciativa".

Algo que aplican los pequeños a todas las situaciones. "Dos niñas de mi clase -5º de Primaria- fueron a hablar con el director para que hiciera un fiesta de la espuma. Les dijo que era algo que había que consensuar con el resto de alumnos, y ellas se dedicaron a ir por las clases recogiendo firmas". Esta es una muestra de la autonomía con la que cuentan.

Un proceso que conlleva tiempo y que implica un trabajo extra para los profesores. "Nosotros también tenemos que buscar y formarnos. Al centro vienen expertos que nos dan charlas sobre temas concretos que después nosotros trabajamos con los niños en el aula", apunta Mari Carmen. Y con el trabajo de todos lo están consiguiendo. "Tenemos un claustro excepcional y nos gustaría que continuaran todos y cada uno de los profesores el curso que viene. Siempre nos apoyamos y estamos dispuestos a todo", explica.

Mari Carmen se va pero es mucho lo que deja en el centro, en los alumnos y en los padres. Ella es la demostración de que con dedicación, trabajo, esfuerzo y cariño, todo se puede conseguir, desde perder la timidez hasta revolucionar el método de enseñanza, como hizo ella. En su camino deja un legado de principios y valores, esos que la sociedad está perdiendo, como la capacidad de crítica o la responsabilidad y autonomía, pero sobre todo deja personas que están preparadas para la vida.

Sus alumnos y compañeros la echarán de menos, y ella se lleva una mochila cargada de experiencias, anécdotas y mucho cariño. Pero sobre todo la satisfacción de dar lo mejor de ella en cada momento.