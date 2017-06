Quico Monzón, el forjador de campeones con nombre de callejón

Pedro Monzón, conocido por todos como Quico Monzón, a sus 95 años, es toda una referencia dentro de Telde. Como reconocimiento le han dado su nombre a un callejón del municipio.

Monzón desde su juventud ha estado ligado al mundo del deporte e hizo sus pinitos en muchos de ellos. Desde el fútbol hasta el atletismo pasando por el ajedrez o el boxeo aunque ahora "las rodillas ya no me dejan hacer nada", explica. El deporte era su pasión y la banca su profesión. "Cuando me empezaron a conocer realmente en Telde fue cuando empecé a trabajar en el Banco Bilbao", recuerda.

Al igual que muchos niños sus primeros pasos en el mundo del fútbol los dio en el fútbol. A los catorce años ya jugaba en el equipo Religión Católica. "No lo hacía por creencia, lo hacía porque era donde me permitían jugar". En ese punto, muestra un retrato que lleva consigo en la cartera. Es una foto de cuando tenía catorce años y jugaba uno de sus primeros partidos en el equipo, "fíjate, de todos los que salimos no queda ninguno vivo", recuerda con nostalgia. Una pasión que le sirvió para que en 1939 fundara el León y Joven, el equipo de fútbol de Telde.

De la mili al boxeo

Del fútbol, donde jugaba de "interior izquierdo", pasó al atletismo deporte que lo acompañó durante su paso por la mili y que le sirvió para conseguir "algunos privilegios". Cuando se alistó en la mili e hizo las pruebas físicas sus superiores se dieron cuenta de las condiciones que tenía. "Obtuve una marca de 1,72 metros en el salto de altura y 6,15 metros en el salto de longitud".

Sus marcas personales alcanzaban las mínimas para acudir al Campeonato de España Militar. "No quisieron que fuera y me pusieron pegas, pero me sirvió para tener ciertos privilegios". Y en ese momento rememora, "una vez le di un derechazo a un compañero porque le había gastado una broma de muy mal gusto a otro. Cuando vino el sargento me dieron quince días libres por lo que hice y a los otros le pusieron un arresto", unas consideraciones fruto de su buen hacer en el deporte.

Más allá de la mili y cuando regresó a casa empezó a ser conocido por su buen hacer dentro del boxeo. "Ese fue el deporte que marcó mi vida en todos los sentidos y al que siempre estuve ligado".

Desde pequeño se pasaba las tardes en el gimnasio. "Yo era el encargado de hacer todos los mandados para los boxeadores. No pude entrenar porque mi padre se oponía", un impedimento que le hizo decantarse por hacerse entrenador. Sus dos grandes pupilos y los más reconocidos fueron Kimbo, campeón de España y Cabrera Gil, campeón de Canarias.

"Una de las grandes diferencias del deporte es que antes era mucho más sacrificado. Más de una vez tuve que rascarme el bolsillo y darles dinero a mis pupilos", recuerda Quico Monzón.

Entrenando en su deporte estrella rememora una de sus grandes anécdotas. "Una vez estaba entrenando con Pancho y le dije, tienes que lanzar una derecha lenta. Le di la señal y me dio un derechazo que casi me deja en el suelo. Después me dijo que no sabía que era una derecha lenta". Aunque pasen los años todavía lo tiene grabado.

Más allá del fútbol, el atletismo y el boxeo, Quico Monzón también probó en el ajedrez. "Era un deporte que también me gustaba", recuerda. Practicando este deporte acudió a campeonatos de Canarias y de España. "Participaba en partidas simultáneas y en una de ellas estuve a punto de ganarle a un médico, Don Carlos Lázaro, que era Campeón de Valencia".

Sus inquietudes iban más allá. Y fue así como, en 1960, fundó el primer club de colombófilia del municipio de Telde, el Doramas. Al igual que presidió el Club de Lucha Castro Morales, el más emblemático del municipio.

Una vida ligada al deporte de una forma u otra, pero en todas las etapas hubo siempre algo en común: "era autodidacta". Los libros eran sus grandes maestros. "Todo lo que sé lo aprendí leyendo y viendo peleas, en el caso del boxeo". Y hoy, en la cabecera de su cama, todavía se puede encontrar un manual de boxeo.

Su dedicación al deporte y su impulso ha sido reconocido en forma de un pasaje con su nombre. Con la tranquilidad y la sabiduría que aportan los años intenta inculcar la pasión por el deporte. Consigo tiene el cariño y la admiración de la gente, "eso es lo mejor que me ha dado el deporte. Son muchos los que me quieren", afirma Quico Monzón.