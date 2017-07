La Biblioplaya de Melenara arranca con 1.500 libros y abrirá dos meses

Al fresco, con vistas al mar, un libro, revista o periódico en la mano en una sala donde pasar varias horas del ocio veraniego en Melenara. Esta es la oferta de una nueva edición de la Biblioplaya, una iniciativa surgida en 2008 y que ayer se presentó por segundo año consecutivo en uno de los locales de titularidad municipal ubicados en el paseo marítimo de la cala teldense. Un fondo de 100 películas y 1.500 libros, revistas y prensa diaria son sus principales atractivos para un público de todas las edades.

La inauguración oficial fue al mediodía, pero antes de la llegada de las autoridades municipales podía encontrarse a lectores en Biblioplaya, bien con algún libro u otra publicación, bien con la gestión del préstamo de dos libros y una película por usuario. Aunque no solo de papel está planteada el disfrute de la lectura o el cine en Melenara, ya que también se dispone de 90 minutos de acceso a internet por usuario.

La coordinadora de las bibliotecas públicas de Telde, Caty Fleitas, destacó precisamente que el público "ya esté esperando que se abra la Biblioplaya para empezar a usarla incluso antes de la inauguración oficial, lo que demuestra que tiene una gran acogida". En 2016, cuando se estrenó la actual sede, la afluencia de ciudadanos fue de 1.056 durante el único mes en la que permaneció abierta, ya que un problema en el local impidió que fueran dos los meses de servicio. "En esos 20 días, ya que abrimos de lunes a viernes, la asistencia fue muy importante, tanto para la lectura de las distintas publicaciones que ofrecemos, como por las actividades de cuentacuentos y de la experiencia del año pasado hemos mejorado para este verano", apunta Fleitas, mientras comprueba que todo está en orden.

Los mayores de 70 años y los chicos menores de 14 son los usuarios más habituales de la Biblioplaya o al menos lo fueron en 2016, una tendencia que la coordinadora de las bibliotecas municipales considera que se mantendrá o incluso aumentará al permanecer abierta más tiempo y con más novedades bibliográficas. El año pasado, por ejemplo, 254 padres acompañaron a sus hijos a las actividades realizadas los viernes en este recinto y la cifra de préstamo de publicaciones ascendió a 168. Este año volverán a organizarse talleres de fomento a la lectura, manualidades y cuentacuentos a cargo de las bibliotecarias María Buenadicha y Yanira Naranjo, destinados para niños a partir de seis años.

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, la concejala de Cultura, Marta Hernández, acompañadas por el edil del distrito Costa, Diego Ojeda, inauguraron la Biblioplaya en una jornada donde la temperatura y el mar invitaban a la lectura, pero también a darse baños de sol y en el mar. O la realización de campus de verano, como el que coincidió con la presencia de Carmen Hernández en Melenara, donde ante la petición de los niños participantes se pasó un buen rato firmando autógrafos. "Me han dicho que soy famosa porque salgo en la televisión, pero les he dicho que no lo soy, que soy la alcaldesa, no una famosa".

En relación a la Biblioplaya, la regidora destacó la labor cultural que supone esta sala de lectura, que ofrece "a niños y mayores un oasis dentro de este paraíso que es la playa de Melenara". La edila de Cultura, por su parte, apuntó que el catálogo de la Biblioplaya se puede consultar por Internet a través de la página web de la Red de Bibliotecas de Canarias ( Bica).

Los libros más solicitados son de literatura infantil y , sobre todo, las novedades editoriales, aunque hay lectores que prefieren leer y llevarse a préstamos los autores clásicos, según explica Caty Fleitas.