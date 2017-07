Telde pide 700.000 euros para mejorar la seguridad vial en el Valle de Jinámar

El Ayuntamiento de Telde solicitará a la consejería regional de Obras Públicas la financiación del proyecto para la mejora de la seguridad vial en la calle Manuel Alermán Álamo, en el Valle de Jinámar y que cuenta con un presupuesto de 700.000 euros. Un proyecto que prevé rotondas, asfaltado, señales y refugios de peatones, pero que la plataforma vecinal considera que no se ajusta a su petición de una solución imediata y más sencilla, la colocación de paso de peatones elevados en esa vía que obliguen a reducir la velocidad y evite nuevos atropellos. En el recuerdo, el aniversario de la muerte hace hoy un año de una niña por un atropello, al que siguieron otros menos graves.

De hecho, ante los planos que explican las soluciones técnicas para superar un problema que tiene en vilo a los residentes, estos reiteran su preferencia por la colocación cuanto antes pasos de peatones elevados que disuadan a los conductores incívicos de recorrer la vía como si estuvieran en un circuito de alta velocidad. Y les urge, no quieren esperar a que las administraciones públicas se pongan de acuerdo sobre esta situación.

Eloy Santana, edil de Vías y Obras, expuso ayer a los representantes de la plataforma vecinal , de la que forma parte la concejal no adscrita Esther González, el proyecto técnico que se considera más viable para la zona. "La propuesta consiste en un trabajo integral en esta vía, donde la alta velocidad alcanzada por los vehículos que pasan por allí es la preocupación de los residentes, por lo que se ha planteado además de la colocación de señales, refugios para los peatones cuando crucen la carretera. Pero también la canalización del tráfico por la rotonda de la calle Manuel Alemán Álamo hacia las ramblas que desahogará esta vía, habrá que asfaltar el firme, ya que no podemos colocar los pasos de peatones hasta que se mejore la calzada", añadió el edil.

La vía, que tiene una longitud de dos kilómetros y un acho de 10 metros, contará también con marquesinas para las paradas de guaguas, pero la gran novedad estriba en la construcción de refugios para los peatones. Estos son unas zonas ubicadas en la calzada que permite a los transeúntes pararse para esperar al paso de los vehículos y acabar de cruzar la carretera. "Los refugios se hacen con pavimento de taco y de cinco pastillas para facilitar el paso a las personas con discapacidad visual y movilidad reducida", alegó Santana, quien también adelantó que la vía contará co aparcamientos en batería y nueva señalización vertical que advierta a los conductores sobre la calle.

Sin embargo, no se contempla en el proyecto que se llevará a la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias la instalación de semáforos, un gasto que el Ayuntamiento no quiere asumir no solo por los aparatos en sí, sino por su mantenimiento.

González indicó ayer que "hemos presentado la petición de una modificación de crédito por un importe de 60.000 euros para destinarlos a la colocación de pasos de peatones elevados, pero de momento no hemos recibido ninguna respuesta". Según los cáculos de la concejala no adscrita, cada paso elevado costaría unos 4.000 euros, pero no estamos pidiendo que se coloquen todos en esa vía, pero sí que se atienda la demanda vecinal para que se pongan cuanto antes y no esperar más tiempo.