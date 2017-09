"Europa vive momentos en los que necesita la alegría del Evangelio"

Los feligreses del Cristo de Telde se congregaron en la tarde de ayer en la Basílica, para presenciar la eucarística y el pregón que marcaron el inicio de las fiestas.

El sacerdote Juan Carlos Arencibia fue encargado de pregonar en una ciudad en la que "reconozco delante de todos ustedes, no sin vergüenza, que nunca he tenido una relación especial con esta noble ciudad, más allá de las frecuentes visitas que solemos hacer recorriendo los distintos municipios de nuestra", empezaba Juan Carlos Arencibia. Pese a este detalle recalcó que "cuando estuve estudiando, me detuve mucho tiempo con mi imaginación en aquel Telde de finales del XVIII, imaginándome a sus gestes, sus infraestructuras, sus iglesias y ermitas y su convento de San Francisco".

En su discurso también dio un mensaje de esperanza. "Europa vive momentos en los que necesita que la alegría del Evangelio vuelva a ser anunciada en medio de sus ciudades y pueblos, y especialmente al corazón de la familia", expreso Juan Carlos Arencibia.

El Cristo siempre acoge a todos los fieles que acuden a él. "Siempre tiene los brazos abiertos, siempre encuentra hueco en su corazón traspasado, para cada uno de nosotros. Lo ha dado todo y ha entregado toda su vida para llenarnos de vida", transmitió a los fieles Juan Carlos Arencibia.

Su discurso finalizó con una petición de paz en el mundo ante los convulsos momentos que se vivien. "Pido al Señor que mueva nuestros corazones a la caridad con los más empobrecidos. Que el Señor conceda a nuestro mundo la solidaridad entre los pueblos". Hoy será la bajada de la imagen del Cristo.