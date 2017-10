Diego Ojeda explica su gestión en el pleno de octubre

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Telde, Diego Ojeda, comparecerá en el próximo pleno para explicar su gestión, una petición realizada por los concejales no adcritos afines a Podemos. La formación morada considera que la comisión solicitada por el Partido Popular es menos efectiva porque no es pública y costaría más dinero a los ciudadanos. Además, Podemos critica a la alcaldesa, Carmen Hernández, por no negociar con el Estado más personal en el área.