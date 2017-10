La UD Telde critica que se le eche del estadio para beneficiar a otro equipo

El césped del estadio municipal Pablo Hernández, en el complejo deportivo de El Hornillo, está que arde. La decisión de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Telde, dirigida por Diego Ojeda, de desplazar a la UD Telde al anexo del recinto deportivo en beneficio del CF Garita ha provocado las críticas no solo de las familias de los niños afectados por el cambio de horarios de los enrenamientos, sino también del propio club azulón.

Discriminanción, favoritismo, arbitrariedad política y abandono son algunas de las conductas que se denuncian en el comunicado elaborado por la junta directiva para dar su versión sobre una polémica que trasciende el ámbito deportivo y se extiende al político. De hecho Izquierda Unida Canaria (IUC) pone el dedo acusador en Ojeda, cuya gestión califica de inútil en este asunto.

La pasada semana se vivieron momentos de tensión cuando los niños de la cantera del Telde no pudieron entrenarse en el Pablo Hernández porque se encontraban los jugadores del Garita. Quejas de los padres que la junta directiva de la Unión Deportiva Telde apoya y por lo que pide una solución consensuada entre todas las partes.

Lejos de la élite y fanfarria de contar con la UD Las Palmas entrenándose en la ciudad, la realidad en la base y categorías modestas se complica en el recinto teldense. Y ahí ha salido malparado la UD Telde, según su junta directiva, que afirma no entender cómo se ha llegado a esta situación.

Los responsables del club teldense, que milita en la categoría Preferente después de su descenso de Tercera División la pasada temporada, expone que no niega a otros clubes el uso de las instalaciones del estadio, "ya que el Pablo Hernández es un estadio municipal y su gestión y mantenimiento dependen de dicha concejalía". Dicho esto, primera queja: "Lo que sí argumentamos es que un club que ha trabajado en dicho campo durante toda su historia no se le hay tenido en consideración a la hora de tomar las diferentes decisiones para el uso de una instalación que ha sido nuestra casa durante más de 50 años".

Y las consecuencias han sido inmediatas: cambios de horarios y también de lugar de entrenamiento, del verde del Pablo Morales al del anexo del estadio municipal. Así, la directiva expone que "el club cuenta con unos horarios y unos días de entrenamiento fijados desde el comienzo de pretemporada, el cual ha sido modificado en dos ocasiones con poco margen de renegociar la propuesta".

Incluso así, se explica en el escrito, la actitud del Telde ha sido de colaboración. Apunta la directiva que "una vez iniciada la temporada y conociendo los horarios disponibles del campo, aceptamos y apoyamos que se reubique al CF Garita en aquellas franjas y espacios horarios que el Telde no ha conseguido cubrir, sin desplazar ni trastocar la planificación de nuestro club, que repercute en las familias que forman los diferentes equipos de nuestra entidad".

El club, presidido por Pablo Monzón, ha sufrido esta temporada un importante descenso del número de equipos que compiten en las categorías de base. Así de los 11 equipos del año pasado, se ha pasado a seis, con la retirada de los de Primera Juvenil, Primera Cadete, Infantil, Alevín B y Benjamín B.

Sin embargo, asegura no entender "la insistencia de forzar la incorporación del CF Garita a esta instalación, existiendo campos en el municipio desocupados y con total disponibilidad". En su escrito, afirma que "no consideramos que se pueda hablar del club damnificado con relación al FC Garita, ya que entendemos que ninguno de los clubes de Telde somos responsables de que su distrito no cuente con campo para acoger su crecimiento y expansión. El único club damnificado en esta problemática ha sido la UD Telde, que es el único club al que se le ha modificado horarios y desplazado de la instalación principal del Pablo Hernández al anexo. Estas modificaciones están afectando a nuestros equipos, ya que perjudica directamente a los niños, niñas, padres y madres que han planificado sus vidas y horarios extradeportivos de acuerdo con unos horarios desde hace meses".

Asimismo, el club aporta quejas sobre el estado del Pablo Hernández que como instalación municipal, se alega en el comunicado, "queremos dar a conocer a la concejalía la precaria situación en la que se encuentra y creemos que es el momento de iniciar medidas de rehabilitación de una instalación con presencia de abandono de un campo en impracticables condiciones, de unos vestuarios, unas gradas y una iluminación sin mantenimiento adecuado y de un vallado que hace peligrar la intregridad física de los que allí entrenan y juegan cada semana".

Ante este panorama, la directiva del Telde solicita la revisión de las medidas adoptadas por la concejalía de Deportes con relación a los nuevos horarios y cuadrantes que se les ha enviado y que se tenga en consideración remitidas al área.

Finaliza alegando que ha presentado propuestas "para encontrar una solución entre todas las partes, llegar a un consenso donde no se vea perjudicado ningún club o persona".