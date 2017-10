Un pleno de lo más ordinario

El pleno ordinario de octubre celebrado ayer en l as Casas Consistoriales, si hay que definirlo es por ese término, ordinario. Pero en su significado de 'bajo, basto, vulgar y de poca estimación'. Y es que la sesión derivó en una suerte de disputa de cantina arrabalera entre miembros del grupo de gobierno -la alcaldesa y el concejal Diego Ojeda- y el Partido Popular, más en concreto, con su portavoz, Sonsoles Martín. Como si de dos fajadores se tratara, ambas partes recurrieron al pasado para explicar el presente y el 'tú más' que fue elevando el tono de las intervenciones alargó la tensión a cuenta de Servicios Sociales.

El orden del día del pleno correspondiente a octubre no presagiaba ningún sobresalto, salvo la comparecencia de Diego Ojeda, concejal de Servicios Sociales, a quien Esther González, concejala no adscrita, solicitaba explicaciones sobre la situación del departamento. El resto, cuatro mociones, los habituales reconocimientos extrajudiciales de crédito, varios asuntos de urgencia, el turno de ruegos y preguntas y la lectura del manifiesto contra la violencia de género en cada sesión ordinaria no presentaban mayor complicación. Referencias a compra de juguetes de la anterior concejala de Servicios Sociales, Sonsoles Martín o la falta de pudor de esta y la exalcaldesa, María del Carmen Castellano, evidenciaron una sesión más típica de bares que de una institución oficial

No obstante, sí hubo una sorpresa, la moción de Gloria Cabrera, concejala de Coalición Canaria, sobre la petición al Cabildo de Gran Canaria de la elaboración de un proyecto integral de diagnóstico del estado actual y rehabilitación de los locales sociales del municipio, que consumió casi 40 minutos de la sesión. Fue aprobada por unanimidad después de un debate en el que la oposición aprovechó para recordarle que su partido gobierna en Canarias y que debe retratarse con la ciudad, además de para ajustar alguna que otra cuenta de mandatos anteriores, sobre todo entre Ciuca y Nueva Canarias, que rompieron por unos instantes la tregua que sostienen en el pleno ambas formaciones.

Y llegó el asunto más esperado de la jornada, la comparecencia del concejal de Servicios Sociales a requerimiento de la edila no adscrita Esther González. Era la segunda comparecencia de este mandato, después de la protagonizada por el edil socialista socialista, Gregorio Viera, en aquel entonces edil de Recursos Humanos e Igualdad.

La alcaldesa, Carmen Hernández, informó a la edila afín a Podemos y al resto de la coporación que el reglamento contempla una intervención de cinco minutos para el turno de la oposición y tiempo ilimitado para el concejal compareciente, aunque uno cosa fue la teoría y otra la práctica. Y por ahí se iniciaron las llamas que provocaron el incendio dialéctico.

González recordó en su intervención lo que considera son los incumplimientos más flagrantes de grupo de gobierno en un área que se presentó como la gran apuesta del mandato. La edila criticó que no exista un plan de choque contra la pobrez, el prometido equipo de Servicios Sociales durante las 24 horas, el carácter asistencial y no preventivo que marca la gestión de Ojeda, el desmantelamiento del personal de la unidades de trabajo social (UTS). Añadió, además, una cifra oficial al indicar que "el Observatorio de Servic ios Sociales cataloga a Telde como un municipio pobre, con un gasto social de 20 euros por vecino".

En su réplica, Ojeda argumentó que en lo que va de mandato se ha pasado de gestionar 663 ayudas en 2012 a 2.991 en 2016, se ha aumentado el fondo de contigencia y un convenio pionero con Endesa para que no se corte el agua y la luz, respectivamente, a los hogares sin recursos. También expuso los logros en el centro de mayores y las gestiones en informática. A Sonsoles Martín, exedila de Servicios Sociales, la intervención de Diego Ojeda le pareció triunfalista ypara ponerse medallas, al tiempo que le criticó su labor con el centro de día de mayores en Taliarte y el desmantelamiento del área.

Juan Antonio Peña, portavoz de Ciuca, en un discurso directo señaló las carencias denunciadas por los trabajadores, el aumento de personas que duermen en la calle o la desatención de los usuarios del centro de mayores de Taliarte por la tarde al despedirse al personal.

El portavoz socialista, Alejandro Ramos también se refirió al escrito de 38 páginas de los trabajadores sobre la precariedad del departamento y reclamó una hoja de ruta en este área para evitar que la situación vaya a peor.

Juan Francisco Artiles, de Más por Telde, indicó que todos los partidos tienen sensibilidad con las personas más desfavorecidas y fue conciliador al expresar la dificultad de gestionar un área tan sensible, ya que si se cuestiona al político también se cuestiona a la plantilla.

El titular de Servicios Sociales, en su posterior intervención, intentó refutar las críticas de la oposición y fue especialmente duro con Sonsoles Martín, a quien le espetó que cuando era concejala del área no acudía a la gala de Reyes previa porque iba a comprar los juguetes a su hija, según le habiancomentado los trabajadores.

El comentario calentó aún más los ánimos, desmintiendo Martín lo que tachó de chismo al afirmar que su hija nació un 18 de enero y ella estuvo en la concejalía hasta el día anterior. Además, recordó los incumplimentos de Nueva Canarias, como la apertura de las escuelas infantiles, crítica que terminó por incendiar el pleno al intervenir la alcaldesa, quien visiblemente molesta, espetó a las concejalas populares conque practicaban el cinismo político. Dijo también que habría que hacer un estudio psicológico para saber por qué a algunas personas no se les pone la cara colorada "cuando increpan al Ayuntamiento con las escuelas infantiles, cuando ha sido el Partido Popular el culpable de su cierre por los recortes exigidos.

Fue el acabose. Perplejidad en el pleno ante tal virulencia verbal que incluso Guillermo Reyes tuvo que recordarle a Hernández que a un exalcalde de Mogán le piden 10 años de inhabilitación por sus prolongadas y frecuentes intervenciones, al igual que la regidora. Sin embargo, la alcaldesa apeló a la normativa que, indicó, le permite hablar en el pleno.