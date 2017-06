Programación TV: ¿Qué ver esta semana?

El 21 de junio se celebra el Día Internacional de la Música, por lo que las notas llegan a las parrillas, como en la programación especial que le dedica Movistar Xtra o la emisión del documental "This is it" sobre Michael Jackson, coincidiendo con el octavo aniversario de su muerte, en DMAX.

Además, #0 estrena el jueves a las 22:00 horas "Radio Gaga", el programa presentado por Quique Peinado y Manuel Burque, que recorren el país en una vieja caravana que se convierte en estudio de radio al llegar a su destino, cambiado historias extraordinarias de personas anónimas por canciones.

A lo largo de sus seis episodios de una hora de duración, el programa rinde homenaje a la radio desde la televisión visitando una residencia de salud mental en León, un centro de rehabilitación en Barcelona, un barrio marginal de Sevilla, un pueblo en vías de extinción en Teruel, una residencia donde conviven ancianos y jóvenes en Oviedo o un centro de acogida de inmigrantes en Barcelona, donde montarán una radio local en el vehículo

Con motivo del Día Internacional de la Música el próximo miércoles, Movistar Xtra (dial 32) ha organizado una programación especial con los documentales de música más destacados de la plataforma.

Más de 24 horas de melodías en la que destaca el estreno de "Miss Saigon: 25 aniversario" (21 de junio, 23:40 horas), la exitosa revisión de este clásico, basado en la ópera de Puccini "Madame Butterfly", que desde su estreno en 1989 ha recabado múltiples premios y muchos más espectadores.

Pero la fiesta musical comienza a las 05:50 horas de ese día, con propuestas como el concierto que Arcade Fire dio en su pasada gira en Londres ("Live at Earls Court"), vídeos de los artistas más destacados del cartel de Sónar o varios episodios de Menú Stéreo, el programa de música independiente de Movistar+.

Jornadas después del Día Internacional de la Música se cumplen ocho años de la muerte del rey del pop, Michael Jackson, por lo que el 25 de junio DMAX emite a las 22:30 "This is it", documental sobre la preparación de su último tour que se estrenó tras su fallecimiento. Con ese espacio se inaugura un ciclo sobre leyendas de la música que seguirá en julio con sendos documentales sobre Bob Marley y Queen.

En cuanto a series, AXN estrena este lunes a las 21:30 horas "Candice Renoir", precedida por el éxito de sus cinco temporadas en Francia. Los capítulos, que se emitirán a la misma hora de lunes a viernes, narran la historia de la teniente de policía del mismo nombre, madre de cuatro hijos y divorciada a la que veremos intentar recuperar su carrera en una ciudad portuaria del sur galo.

A TNT llega el día 21 a las 22:30 horas y en doble episodios la tercera temporada de "Younger" -ya hay firmadas dos más de esta producción de Darren Star ("Sexo en Nueva York")- que se emitirá también por partida doble todos los miércoles a la misma hora.

Oportunidad para seguir viendo las andanzas de Liza Miller (Sutton Foster), una milenial de 40 años que debe seguir lidiando con el personaje que ha creado, una chica de 26, para hacerse un hueco en el mercado laboral.

Otra novedad es la segunda temporada de "Diario de un secuestro", (sábado, 23:55 horas) en DKISS, serie que recopila y reconstruye secuestros ocurridos en Estados Unidos en los que las víctimas han conseguido liberarse y cuentan su traumática experiencia.

Los amantes del fútbol tienen una cita con LaLiga Promises, cuyo tercer torneo internacional se disputará en la modalidad de fútbol-7 de categoría alevín en Nueva York del 23 al 25 y que emitirá laSexta para descubrir a nuevos talentos de este deporte.

En Atresmedia se incorpora a Nova la novela de Televisa "De que te quiero, te quiero", que se estrena en exclusiva el lunes para llegar el hueco de las 18:00 horas a diario.

Poco más que reseñar de una semana en la que el calor ha enfriado las parrillas televisivas, anuncio de la tradicional sequía veraniega.