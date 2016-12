Javi Castellano, vuelta y lamentos en una sola noche

El retorno de Javi Castellano al césped del Estadio de Gran Canaria en partido oficial, un hecho que no se producía desde el choque del ascenso frente al Zaragoza, tuvo cierto sabor agridulce. El gemelo, tras una temporada entera en blanco por su lesión de rodilla, debutaba ante sus aficionados tras los minutos que tuvo en el choque de ida de la eliminatoria en Huesca. Esta vez salió en el minuto 74, siendo coreado su nombre por la hinchada amarilla.

Lo que en teoría debía ser una noche feliz, cambiaron las tornas después de pasar por la ducha. Quique Setién, en la sala de prensa, mentó su nombre a la hora de hablar sobre las posibles salidas en el mercado invernal. "Le he comunicado al club los nombres de los jugadores. Propongo pero no decido. Trataré de hablar con algún jugador, como ya lo he hecho. Le he dicho a Javi Castellano que es mejor que busque un sitio para jugar. Aquí es difícil que tenga esa continuidad. Es muy bueno para él. Él podrá o no aceptar. Le recomiendo. Pero si veo que está bien, algún día le pondré. Pero es mejor que busque una salida", explicaba el técnico cántabro.

El mediocampista amarillo, en zona mixta, respondía: "Noto que me faltan partidos, pero para eso debo ir convocado y tener minutos; si no, nunca lo tendré. Partidos como los de Copa, que puedo jugar un poco más, sólo juego 20 minutos. Así tampoco puedo coger el ritmo que querrá él y que yo quiero también, aunque me he encontrado bastante bien dentro del campo".

El gemelo siguió incidiendo sobre su falta de minutos para coger la forma y su rol dentro de la plantilla amarilla. "Estoy muy bien y necesito ritmo, encontrarme dentro del campo. Pero 20 minutos cuando al equipo tampoco le van las piernas y sales con el ritmo cambiado? No es lo mismo que empezar de inicio. Cuando he tenido posibilidades no he ido convocado y me siento el quinto o sexto. No sé cuántos hay. Me tocará esperar y si no ya se hablarán las cosas".

Pero no sólo tuvo palabras Javi Castellano para el entrenador, también mandaba dardos envenenados al club por el asunto de la renovación de él y su hermano, que terminan contrato el 30 de junio.

Hace unos días se informaba que los jugadores preferían esperar a más adelante y también ha salido a la luz pública que las pretensiones económicas de una parte y de otra se encuentran alejadas por las peticiones de los hermanos.

"Mi representante habló con el presidente y con la dirección deportiva y quedaron para hablar en enero. Es lo que me extraña a mí, que vayan saliendo cosas porque ni yo he dicho nada. Eso lo habrá filtrado el club, porque de otro sitio no se puede filtrar. Siempre nos pasa lo mismo a nosotros dos. Siempre que vamos a renovar pasa algo. La gente no se acuerda de lo que hemos hecho. Muchos dicen que cuando pasó lo del Córdoba nos quedamos porque nos interesaba? Tenía ofertas de Primera en esa época y me quise quedar. La gente no se acuerda y esto es así", explicaba el canterano.

A pesar de todo, Javi Castellano espera reconducir la situación: "No hay nada cerrado. Lo que se ha dicho es que en enero se va a volver a hablar; y en persona, porque una cosa es hablar por teléfono y otra reunirte. Hay que ir paso a paso y no precipitarse. La última vez no renovamos hasta que se jugó la liguilla".