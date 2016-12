Ayuda a Boateng a ganar el gol del año de la CNN

El famoso gol de Kevin Prince Boateng, que marcó ante el Villarreal traspaso fronteras y catapultó a la UD Las Palmas alrededor de todo el globo, pero el tanto no entró entre los candidatos a mejor gol del año que otorga la FIFA por cuestión de plazos. A pesar de eso, la obra de arte elaborada en equipo y ejecutada por el ghanés puede llevarse un premio de consolación, en espera de estar el año que viene entre los mejores.



La sección de deportes de la televisión estadounidense, CNN, ha hecho una encuesta entre los aficionados , en el que cualquiera puede votar para elegir al jugador que se lleve este simbólico galardón.



Además de Boateng, los otros candidatos son: Moussa Sow del Fenerbahçe turco, Faiz Subri del Penang FA malayo y Ziyad Al-Sahafi del Ittihad saudí.



¡Mira los cuatro tantos y vota a tu favorito!





It's the one you've all been waiting for. Have your say on the CNN Goal of the Year: