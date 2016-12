La puerta del PSG "no está cerrada" para que Jesé salga

La posible llegada de Jesé Rodríguez a la UD en el mercado invernal vive un nuevo episodio. El presidente del París Saint Germain (PSG), Nasser Al-Khelaifi, en una entrevista concedida al diario galo 'Le Parisien' afirma sobre la hipotética salida de su club del grancanario que "la puerta no está cerrada", por lo que una cesión a Las Palmas, bien vista también por el futbolista, hace que el círculo se vaya cerrando. A ello hay que unir que el fichaje del mediapunta alemán Julian Draxler al conjunto galo.

El máximo mandatario del PSG reconoce como errónea la contratación de Jesé el pasado verano. "Emery -el entrenador español- me dijo una cosa muy justa y mi visión siempre ha sido la de que si uno comete un error, lo mejor es corregirlo que vivir con ello", explicaba.

"Cometimos errores, así que vamos a tratar de arreglarlos. Muchas cosas cambiaron este verano con la llegada de Emery y Kluivert. No lo hicimos mal en el mercado, pero algunos jugadores todavía tratan de adaptarse. No busco excusas, pero es evidente. A veces cometo errores y no lo oculto, aunque no es justo sacar conclusiones precipitadas", concluía Nasser Al-Khelaifi.