" Setién ya tiene la oferta, veremos si le cuadran los números"

Órdago al emperador de seda. La pelota está en el tejado del estratega Quique Setién. Ramírez analizó sin tapujos la situación de la renovación del preparador cántabro -cuyo contrato se extingue a finales de junio-. Ya dispone de la oferta del club amarillo. "He delegado en la dirección deportiva la renovación de Setién. Puedo avanzar que la UD le ha trasladado una oferta (...) Ahora toca esperar, estamos encantados con Setién y con su trabajo. Pero ya no depende de nosotros. Contamos con unos límites, una fronteras para negociar".

Desveló que "si a Setién le cuadran los números de la UD, no habrá problema. Y estaremos tremendamente orgullosos de contar con su figura; si no es así, no pasará nada. Tendremos que buscar a otro entrenadores. No hay más".

Setién, antes de las vacaciones de Navidad, detalló que la cuestión monetaria no era una barrera para estirar su vinculación contractual con la UD. "Soy más de proyectos, de sentirme cómodo. Y aquí lo soy; me siento feliz", argumentó el estratega, hace unos días. Ahora deberá mover ficha. El club amarillo ya está a la espera de su firma.