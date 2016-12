Roque Mesa: "Mi foto de 2016 fue el adiós de Valerón"

De los 49 duelos que suma en Primera, 32 de ellos fueron este 2016 que lleva su firma. Máximo recuperador de balones en la 2015-16, llama a la puerta de la selección. Intocable para Setién, ¿qué balance hace del año?

Resumen positivo en una temporada y año para enmarcar; pero quiero más. He puesto y hemos puesto, a nivel general [plantel, cuerpo técnico y entidad], el listón muy alto pero ahora como mínimo tenemos que igualarlo o mejorarlo. Así te lo exige la afición (...) Y si se puede superar todo lo conquistado, mejor aún para la UD.

Es su mejor etapa de profesional (27 años). Hace cuatro temporadas estaba en el Baleares. Del silencio a la fama. ¿Cómo?

Por supuesto que es mi mejor versión, he dado un nivel que muchos quizás no esperaban pero era simplemente una cuestión de confianza. Apostaron por mí verdaderamente, así ha sido en los últimos años. He hecho una de las mejores temporadas de mi carrera. Pero quiero más, soy ambicioso, deseo seguir creciendo como futbolista.

Mira a Europa...

No, porque es una meta que uno nunca sabe si se podrá lograr. Todo puede pasar, pero tenemos un primer objetivo: la permanencia. Y una vez lograda, a partir de ahí, se verá lo que podemos conseguir.

Acaba el concurso liguero en el Calderón, con una actuación primorosa, y más adelantado. Liberado, con Montoro como pivote. ¿Se ve más cómodo?

No es que me sienta más liberado, ya lo he dicho muchas veces, me siento cómodo en cualquier parte del campo, con tal de ayudar al equipo. Ahora jugando Montoro, el míster [Setién] me da más libertad. Me muevo más a mi aire en el centro del campo y eso es lo que he hecho en los últimos partidos. Me adapto a cualquier posición.

Su foto de 2016.

Tengo muchas, pero sin lugar a dudas el adiós de Valerón [8 de mayo ante el Athletic]. Me quedo con la despedida de Juan Carlos Valerón. Fue emotivo y muy especial.