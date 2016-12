"Sergio Araujo no corre peligro; es nuestro jugador franquicia"

En defensa del héroe del mágico ascenso del 21-J. Perdón y gloria para Sergio Araujo. Ramírez fue contundente y aplacó los rumores de una salida del 'killer' argentino al fútbol de China. "Utilizando esa expresión; Sergio Araujo no corre peligro en la UD Las Palmas. Es más, iría más lejos, es muy importante. Es un futbolista capital en nuestro club. Fue fundamental en el ascenso a Primera División -en la eliminatoria ante el Real Zaragoza en el Gran Canaria-. No cuenten conmigo para machacar o deteriorar a nuestro jugador franquicia. Me niego en rotundo, es un valor y patrimonio de la UD. Se trata de un futbolista que simboliza el último ascenso y seguro que nos dará alegrías. Precisa de más fortuna".

Además, recordó que el Chino ha sido elogiado en las últimas semanas por Quique Setién por su dedicación y compromiso en las sesiones de entrenamiento. Ahora, se encuentra lesionado. "No está teniendo la misma fortuna que en otras ocasiones cuando ha marcado goles -logró 25 en el curso del ascenso y lleva siete en Primera-. Pero desde esta entidad seguimos creyendo en la figura de Araujo".