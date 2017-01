Setién: "Hay una buena disposición para que haya continuidad"

El técnico de la UD Las Palmas Quique Setién pasó por la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria con motivo del partido ante el Atlético de Madrid de mañana (20.00 horas). El cántabro hizo un repaso del duelo copero, pero también de el estado de su renovación para seguir como entrenador de la UD en las próximas campañas.

BAJAS PARA EL PARTIDO

El equipo está un poco tocado. Tenemos algunos problemas. Uno que hemos tenido a tres con una gastroenteritis. Son Pedro Bigas y Javi Varas sobre todo. Montoro también ha estado afectado. Además, él también tiene un problema en la rodilla y a ver como evoluciona. El tema de Marko Livaja es que hoy ha venido a entrenar como estaba previsto. Y el tema de Michel es que no ha llegado aún y tiene permiso por unos asuntos personales. Tiene nuestro permiso para que lo resuelva y no sabemos cuando será, pero estamos a la espera de que sea en breve.

¿DESCARTADOS?

Vamos a ver. Javi Varas está un poco mejor, pero en el caso de Pedro Bigas pues no va a estar. Hay otros casos que ya sabíamos que estaban lesionados como Sergio Araujo, que está ultimando su recuperación en breve se reincorporará. Y algunos jugadores tienen molestias como Tana, con un golpe. Se le ha cargado el soleo y no contaremos seguramente con él.

¿TITULARES O SUPLENTES PARA EL PARTIDO?

Si os fijáis en la lista que he dicho, no va a estar convocado mucha gente y eso te limita bastante. Habrán jugadores que tengan que jugar mañna y jugarán con el Sporting, que es importantísimo. Queremos sacar un buen resultado y que nos vayamos con posibilidades. No vamos a renunciar a hacer un buen papel, evidentemente, y afrontar el partido contra el Sporting porque no nos podemos olvidar de él. Muchas de las cosas que hagamos mañaana están hechas pensando en aquel partido porque será mas importante probablemente que éste.

¿CÓMO SE LO TOMARÁ SIMEONE?

Me encantaría resolver la eliminatoria mañana, pero no creo que eso esté tampoco en la cabeza de Simeone. Más aún cuando has jugado hace una semana y hay cierta igualdad, por lo que se prevee una eliminatoria abierta. Pero también te pueden hacer tres goles como lo hicieron el año pasado donde aprovecharon bien los espacios y errores y nos metieron tres. Igual que el otro día, que se pudieron marcar más goles.

EL ONCE

Nosotros tenemos dos competiciones. No por el rival, sino por una serie de factores me gusta que tengan una cierta continuidad, eso no va solo por estas circunstancias sino por el estado de forma que me ha influido. Todavía no he decidido el once aunque tengo un pequeño boceto. No lo voy a decir hasta que no lo sepan.

¿QUÉ ESPERA DEL ATLÉTICO?

Son las dudas que tenemos. No sabemos cómo lo harán, si nos apretarán o esperarán. Tienen mucha riqueza táctica y funciona muy bien yendo a apretar. No sé. Vienen de un viaje largo y poco descanso y no sé cómo les afrontará sabiendo que hay uno mas- Espero cualquier cosa para resolver y hacer nuestro papel y hacer lo que tenemos pensado.



SOBRE SU RENOVACIÓN



Hay muchas reuniones que quedan pendientes aún. Sí que el club me ha hecho una oferta en la que creo que ha hecho un gran esfuerzo y la valoro positivamente, pero quedan cosas. En breve tendré una reunión con el presidente y con la dirección deportiva. Lo que puedo decir es que hay una buena disposición para que haya continuidad. A partir de ahí, hay cuestiones que creo que puedo solicitar al club y ver qué puede ofrecer.

Si continúo espero que sea por varios años. No quiero estar pendiente cada año de esto. En ese sentido lo tengo claro. Yo lo que voy a proponer es una cierta continuidad.

DETALLES A TENER EN CUENTA

Son muchos. Es una cuestión de que nos entendamos, de que haya una cierta aceptación por parte de ambos para poder desarrollar mi trabajo. El club puede entender que no son asumibles, lo entiendo. Creo que entran dentro de cuestiones normales, y más aún cuando un entrenador demuestra que se ha establecido o integrado una idea en la mente de todos que no va a cambiar. Creo que es lo más importante de todo. Los resultados marcan mucho el camino. Pero todo el mundo está de acuerdo en cómo jugamos. Por ejemplo, a la hora de contratar jugadores habría que haber una cercanía, que la gente se acople rápido. En eso no creo que haya problemas.

Ese tipo de peticiones del año pasado no se han dado. Son otras cuestiones como por ejemplo, el terreno de juego. Sé que es un hándicap tremendo. No hemos podido entrenar en el Estadio, en la hierba que vas a jugar. Es un tema que nos afecta muchísimo. Sé que el club ha puesto medios, pero no se han resuelto. Si no lo han hecho es porque no han podido o no se han hecho bien. Siempre hay cosas, detalles. Sé con lo que puedo convivir y con lo que no.

UNA SALIDA A JAVI CASTELLANO

Lo hable hace dos meses y medio, antes incluso de que se pusiera en condiciones de verdad para entrenar con el grupo. Ya lo veía e intuía. De la misma manera que he hablado con otros jugadores, con los que menos ha jugado. Yo jamás os voy a echar de aquí, pero recomiendo que el que no juega tiene que jugar y si ha pasado cinco o seis meses, intuyes que lo vas a tener difícil. Es mi percepción de la cosas. Todos han tenido tiempo suficiente para demostrar lo que pueden dar. Igual soy yo el que me equivoco. Seguro que con alguien me equivoco. Todos reclaman esos 5 partidos, pero no puedo hacerlo con gente que no me transmite esa confianza. Valoro al equipo en general, no me aislo en un jugador, porque solo es una parte de un completo grupo. Seguro que soy injusto con algunos.



La realidad es que cuando tomo las decisiones no son caprichosas. Todos tenemos un entrenador dentro, pero al final tengo que elegir porque es mi papel. Tyronne, Mateo, Momo, Javi Castellano... Cinco partidos al nivel en el que se mueve la competición en España no se pueden dar. Puede que pierdas un partido otro, porque debilitas al equipo... Si hay otro que esta mejor... Ellos tienen la misma perspectiva que cuando yo jugaba. Trato de explicarlo como lo estoy haciendo aquí. Me encantaría ayudarlos, pero somos 25 y esto es lo que hay.

PETICIÓN AL 2017

Seguro que tengo que mejorar muchas cosas porque ayer por la noche escuché una entrevista que le hicieron a Simeone y me encantó. Aprendí mucho de él, de la entrevista. Ha vivido cosas que yo no. Es una fuente para lo que nos preocupa mejorar. Es una fuente de riqueza enorme porque habla desde el corazón y los sentimientos. Por mejorar, por elegir bien, por equivocarme... Tengo las limitaciones que tengo. Mi influencia es relativa en el equipo. Me puedo equivocar al hacer un cambio. Muchas veces no es así y luego lo analizas. Entra en la cota normal. No tengo una varita mágica, no me creo tan bueno. Cuando pierdes un partido no sabes realmente por qué ha sido. Trato de equivocarme lo menos posible.