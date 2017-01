Setién: "Es difícil pensar que se podrá arreglar"

Quique Setién se abona al realismo. El entrenador amarillo sabe que la Copa del Rey se ha puesto algo más que cuesta arriba para su equipo. Porque el resultado de 0-2 en el Gran Canaria deja a la UD Las Palmas con pocas opciones de superar esta eliminatoria ante el Atlético de Madrid. "Remontar un 2-0 cuando hemos jugado dos partidos contra ellos y no le hemos metido ni uno... Es difícil pensar que se podrá arreglar o cambiar la perspectiva", resumió Setién en la sala de prensa del Gran Canaria.

El entrenador amarillo admitió que "no esperaba" un Atlético de Madrid con tanta "intensidad" como la que puso ayer en Siete Palmas. "Además de que son buenos jugadores corren una barbaridad y es difícil controlarlos. Saúl o Gabi se han pegado una paliza tremenda, como también hicieron los dos de arriba. Demostramos poder hacer daño, pero la realidad es que no pudimos aunque hicimos tantas cosas bien", añadió el preparador.

Setién destacó la "solidez" del equipo y catalogó como cosas "dentro de lo normal" que aprovecharan sus opciones. "Confiaba en que a medida de que transcurriese el partido íbamos a tener alguna opción más, pero no han bajado la guardia. Quisimos, pero no pudimos. No ha sido suficiente", aseguró el cántabro. Sin embargo, Setién volvió a recalcar que lo realmente importante para las aspiraciones del equipo es "el partido del sábado" frente al Sporting de Gijón.

Caso Asdrúbal

Por otro lado, Quique Setién también se paró a hablar del 'caso Asdrúbal', que jugó ayer para despedirse de la UD Las Palmas antes de empezar su aventura tailandesa. El entrenador aclaró que jugar ayer fue una decisión del futbolista, que "asumió ese riesgo" de salir al césped a pesar de tener su nuevo contrato pactado con el Thai Port.

"No teníamos otros jugador. Y realmente Asdrúbal ya sabía que iba a jugar este partido, se lo dije desde la semana pasada, que estuve hablando con él. Nunca suelo decirlo, pero él ya lo sabía antes de conocer que iba a salir. Él prefería jugar corriendo ciertos riesgos. Él ha pedido salir porque se le ha presentado esta oportunidad inmediata como ha sido esta. No le podíamos decir que no. Iba a salir cedido y le salió una mejor opción. Ha ayudado al equipo y le deseo mucha suerte y que le vaya bien", explicó Quique Setién.

A pesar de la salida de Asdrúbal Padrón, Setién es optimista con sus delanteros de cara al choque frente al Sporting de Gijón. "El sábado tenemos a Livaja y también la alternativa de Prince, como ha sido en este partido. Además, Araujo que todavía estamos esperando porque tiene una lesión, pero se va a recuperar en breve; no la va a tener toda la vida", concretó.

Setién aclaró también que aún no ha comunicado aún quién saldrá de la plantilla además de Asdrúbal. "Nombré a algunos jugadores y eso no quiere decir que vayan a salir. Hay jugadores que no han jugado y que no se contempla que vaya a salir. Es un tema de la dirección deportiva y personal de ellos, que prefieren quedarse. Otra cosa es lo que decida el club", resumió el entrenador amarillo.

Por otro lado, Setién volvió a hablar de su renovación para afirmar que "no hemos profundizado en nada más", más allá de esa oferta para que siga. "No me he sentado seriamente a decir: esto es lo que pretendo. Después queda ver si el club está de acuerdo. Aún no hemos hablado de temas de duración de contrato ni nada así. No lo entiendo de verdad", argumentó el entrenador montañés.