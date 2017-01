Setién: "Quizás si no ganamos al Sporting, es que no nos da para más"

La sinceridad del emperador de seda. Quique Setién, de cara al pulso de mañana ante el Sporting de Gijón -antepenúltimo y el peor visitante de la competición con solo tres puntos lejos de El Molinón-, confía en imponer la calidad de los suyos y dejar el descenso a doce puntos. "Lo que está claro es que si este partido no lo ganas sería una decepción grande, para mí sobre todo, y para los jugadores. Nos permitiría estar ilusionados y con las expectativas precisas, porque cuando llega el momento de dar el salto nunca lo damos. Quizás si no ganamos mañana [17.30 horas, Bein LaLiga] es que no nos da para más. La realidad es que estos partidos los tenemos que sacar", asegura en relación al choque, que corresponde a la 17ª jornada de competición.

Confirmó que Araujo, Montoro y Hernán -con fiebre- están descartado, en una relación de 19, que ya tiene en su cabeza [y estará Míchel Macedo, tras completar solo dos sesiones de trabajo tras regresar con una semana de retraso de sus vacaciones]. "Macedo no ha venido mal del todo, ha trabajado allí lo que ha podido y entra en la convocatoria, veremos si asumimos el riesgo de que juegue o no. No lo he decidido. A Roque le hemos sacado del entrenamiento por precaución". En referencia a la punta de ataque, descarta jugar de inicio con Livaja y Prince: "Con los dos tengo dudas porque al no tener un punta más no sé si van a aguantar el partido de inicio y luego tendremos dificultades en los cambios. Vamos a ver si juegan los dos o uno previendo la situación".

Con Tana, precaución y otro enigma. "No está bien del todo. Hay algunos jugadores que les está costando arrancar tras las vacaciones. Llevo 19 jugadores a la convocatoria y veremos qué tal está". Y lanza un dardo a Momo, que no juega de inicio desde la visita del CD Leganés. "Momo ha tenido sus momentos buenos, donde ha tenido su protagonismo. Entiendo que ha habido otros que han estado o están mejor que él para tener ese protagonismo que ahora él como otros reclaman. De momento no está teniendo ese protagonismo, espero que alcance su nivel de forma y exigencia que ha tenido en otros momentos para así contar más con él".

Los 200 de Vicente Gómez

Setién premia el trabajo y eleva a los altares al Da Vinci amarillo. "Vicente es un futbolista que no baja su rendimiento, de los que estoy encantado.De 38 partidos al año, 90 minutos cada partido y estar siempre en la mejor forma para rendir al máximo. Puede tener algún bajón, pero es un muchacho que le funciona muy bien la cabeza, se exige y sabe lo que necesita y requiere para estar permanentemente a disposición del entrenador. Y ya como futbolista es inteligentísimo, si tuviese un poco más de velocidad y agilidad; no estaría aquí con nosotros".