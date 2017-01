Quique Setién: "Calleri y Toledo nos harían crecer"

Jonathan Calleri y Hernán Toledo, los dos fichajes que ha acordado la UD Las Palmas para esta semana, desde el prisma de Quique Setién. El entrenador cántabro valora de manera muy positiva la posible incorporación de los dos argentinos: "Sé que hay conversaciones para incorporar a los dos pero el club no me ha comunicado que esté hecho. Son jugadores que se les ha seguido, les conocemos y pensamos que si acaban viniendo serán buenas incorporaciones para hacernos crecer. Son de las características que he pedido, no es fácil encontrar todo lo que me gustaría pero se acercan bastante. Un punta como Calleri es pretendido por muchos equipos de mayor nivel que el nuestro y es muy interesante. Hernán tiene unas características que están bien y se adaptarán perfectamente a nuestra forma de entender el juego", explica el técnico en la rueda de prensa previa a la vuelta de octavos de final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Pero la comparecencia, tras el 0-2 de la ida, estuvo presidida por el mercado de fichajes: "Calleri y Toledo son dos jugadores que ya en verano se habló de ellos, es verdad que no han jugado mucho pero el club no tiene acceso a futbolistas de este nivel si no es por estas circunstancias. Tenemos que aprovechar estas oportunidades y a ver si aquí vuelven a sentirse felices y les rehabilitamos", continuó el cántabro.

La otra noticia del día es que el club le busca una salida a Sergio Araujo, algo que Setién aprueba: "Veo bien que Araujo salga, es un jugador que no estaba jugando mucho y lo va a tener más complicado porque van a llegar otros jugadores y a mí no me gusta tener a muchos jugadores para un puesto en el que solo juega un jugador. Rara vez juego con dos puntas. Si se incorpora uno es lógico que se contemple la posibilidad de que salga Araujo", valoró.

Continuando con las salidas, desveló que Tyronne, que no viaja a Madrid, como Araujo, podría salir esta semana de la UD: "Hay varios equipos que pretenden a Tyronne y es posible que salga esta semana. Araujo sigue con unas molestias y tampoco está en condiciones de acudir con el equipo", indicó.

En referencia a Mateo García, otro efectivo en la rampa de salida, deja claro que a pesar de su buena actuación ante el Atlético de Madrid, eso no tiene por qué cambiar su parecer: "No me fijo en los futbolistas por un solo partido o una jugada, hay que ver las cosas con perspectiva. A nadie le juzgan por un solo partido, solo vosotros, yo no. Yo quiero futbolistas para 38 partidos al año. Mateo se va ganando su sitio, acaba de empezar, viene de una liga con un ritmo diferente, ya entendíamos que iba a costarle. Hay otros jugadores que tienen más años que me gustaría que dieran un rendimiento estable durante más tiempo", aseguró sin confirmar si prefiere o no que salga en este mercado.