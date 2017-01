Setién, sobre Javi Castellano: "Un futbolista tiene que querer jugar"

Javi Castellano se encuentra en una situación muy complicada. El mediocentro tiene una gran competencia para jugar en la UD Las Palmas y Quique Setién le ha recomendado una salida como cedido porque tendrá difícil jugar minutos de amarillo hasta final de curso. Pero el gemelo acaba contrato el 30 de junio y no ha llegado a un acuerdo con el club.

Sobre esa situación se ha pronunciado Quique Setién este lunes, antes del partido ante el Atlético de Madrid: "Yo sugiero y propongo, entiendo que en algunas cosas se me haga caso y en otras no. En cuanto a la renovación de Javi ni sabía hasta hace unos meses que terminaban contrato [tanto Javi como Dani Castellano]. Fue una sorpresa cuando me enteré que acababan contrato. Están en una fase de negociación en la que yo no entro", comenzó en su respuesta.

"Le recomendé hace dos o tres meses y recientemente que tiene que jugar, y aquí no va a disponer de esos minutos porque los jugadores que están en esa posición lo están haciendo muy bien. Ese mismo proceso lo viví yo cuando era jugador, estuve un año y pico lesionado, quería jugar y me costó seis meses ponerme en condiciones, y lo hice jugando en el Racing, que me dieron la oportunidad de jugar. Si se quiere quedar no le digo que no, pero un futbolista tiene que querer jugar", continuó el técnico recordando su etapa como jugador.

"No me entra en la cabeza que tenga la oportunidad de jugar minutos en otro sitio, cuando aquí te lo están poniendo difícil los compañeros, pues tienes que ir a jugar. Quizás no eres un grandísimo jugador en una categoría pero en la otra puedes ser importantísimo. Ahí es donde te tienes que ganar de verdad lo que has perdido, jugando. Está muy claro, es mi manera de ver las cosas, no quiero obligar a nadie pero las circunstancias son estas", sentenció Setién.