Setién da el visto bueno a los fichajes de Calleri y Toledo

Jonathan Calleri y Hernán Toledo, los dos fichajes que ha acordado la UD Las Palmas para esta semana, gustan a Quique Setién. También que se le busque salida a Sergio Araujo y a Tyronne del Pino. Y que se haya marchado Asdrúbal. Estas noticias han sido muy bien recibidas por el entrenador cántabro y devuelven la sintonía a la relación entre el club y el técnico. Nunca se había deteriorado de manera irremediable, pero desde el inicio de las negociaciones por su renovación el discurso de las dos partes era tenso. Ayer, esa regreso a la cordialidad lo escenificaron el técnico y Miguel Ángel Ramírez, cuando durante la sesión de entrenamiento en el Gran Canaria charlaron y bromearon de manera distendida.

La imagen contrasta con los rostros de seriedad que tenían los dos en la comida de la plantilla, directiva y personal no deportivo del club el pasado jueves. "¿Va en serio esto de que tengo que hablar? Si hay gente que está deseando callarme, dentro y fuera del vestuario", indicó el técnico entre risas cuando se le requirió para dar un discurso. "Con la capacidad que tienes para liarla en las ruedas de prensa te has quedado un poquito corto", le devolvió Ramírez. "Sobre eso que decías que estabas muy contento por esta temporada que termina y que esperabas continuar, yo ya te digo delante de todos que por nosotros no será", continuó el presidente poniendo la pelota en el tejado del técnico cántabro.

"Nos harían crecer"

Ahora, unos pocos días después, la sintonía es bien distinta. A Setién le convencen los movimientos que está realizando la dirección deportiva en el mercado y que el club quiera aligerar la plantilla, lo que colma uno de los requisitos para sentirse cómodo. De hecho, en la rueda de prensa de ayer, antes del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, el entrenador valoró de manera muy positiva la posible incorporación, que no quiso dar por confirmada, de Jonathan Calleri y Hernán Toledo.

"Son jugadores a los que se ha seguido, les conocemos y pensamos que si acaban viniendo serán buenas incorporaciones para hacernos crecer. Son de las características que he pedido, no es fácil encontrar todo lo que me gustaría pero se acercan bastante. Un punta como Calleri es pretendido por muchos equipos de mayor nivel que el nuestro y es muy interesante. Hernán tiene unas características que están bien y se adaptarían perfectamente a nuestra forma de entender el juego", explicó.

La comparecencia estuvo presidida por el mercado de fichajes: "Calleri y Toledo son dos jugadores de los que ya en verano se habló, es verdad que no han jugado mucho pero el club no tiene acceso a futbolistas de este nivel si no es por estas circunstancias. Tenemos que aprovechar estas oportunidades y a ver si aquí vuelven a sentirse felices y les rehabilitamos", continuó.

Sobre el otro protagonista de las últimas horas, Sergio Araujo, el técnico aprueba su salida: "Veo bien que Araujo salga, es un jugador que no estaba jugando mucho y lo va a tener más complicado porque van a llegar otros jugadores y a mí no me gusta tener a muchos para un puesto en el que solo juega un jugador", valoró.

Mateo y mensaje a Javi

En referencia a Mateo García, otro efectivo en la rampa de salida, deja claro que, a pesar de su buena actuación ante el Atlético de Madrid, eso no tiene por qué cambiar su parecer: "No me fijo en los futbolistas por un solo partido o una jugada, hay que ver las cosas con perspectiva. Yo quiero futbolistas para 38 partidos al año. Mateo se va ganando su sitio, acaba de empezar, viene de una liga con un ritmo diferente, ya entendíamos que iba a costarle. Hay otros jugadores que tienen más años que me gustaría que dieran un rendimiento estable durante más tiempo", aseguró sin confirmar si prefiere o no que salga en este mercado.

Otro hombre señalado es Javi Castellano, al que ha recomendado una cesión: "Ese mismo proceso lo viví yo cuando era jugador, estuve un año y pico lesionado, quería jugar y me costó seis meses ponerme en condiciones, y lo hice jugando en el Racing, que me dio la oportunidad de jugar. Si se quiere quedar no le digo que no, pero un futbolista tiene que querer jugar", indicó el técnico. "No me entra en la cabeza que cuando tengas la oportunidad de jugar minutos en otro sitio, y aquí te lo están poniendo difícil los compañeros, pues tienes que ir a jugar", sentenció.

Por último, sobre el duelo de este martes el técnico dejó claro que "por honradez profesional" están obligados a salir a remontar, objetivo que pese a todo ve muy complicado. "Todos somos conscientes de las dificultades que vamos a tener pero no por eso vamos a dejar el partido de lado", concluyó.