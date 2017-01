"No me sorprende el resultado, en Copa suceden estas cosas"

Un pase sin daños colaterales. Simeone, entrenador del Atlético, realzó la importancia de alcanzar los cuartos de final, y restó dramatismo al hecho de recibir tres tantos y caer ante la UD. "No me preocupa lo de los últimos minutos. Los últimos cinco minutos no fueron buenos. Hasta entonces sí. Siempre me quedo con los bueno y vamos a intentar seguir mejorando. A mí no me sorprende este resultado. En Copa ocurren estas cosas", argumentó el técnico argentino.

Sobre Griezmann, que marcó un nuevo tanto, señaló que "está mucho mejor cuando convierte". "Esperemos que siga en esta línea. Abrió el partido e hizo un encuentro a la altura de lo que nos tenía acostumbrados; para todos es una buena noticia. Es un jugador muy importante para nosotros".

Además, premió la labor de Gaitán y Correa. "Fue un partido completo también de Gaitán y Correa y de todo el equipo. Correa sigue en su línea de crecimiento. Volvió a marcar y eso sirve para todo lo que va a venir, con mucha competencia en este tramo del calendario".

Cuestionado por el hecho de perder ante la UD, insistió que son "accidentes" de este tipo de competiciones. "La derrota nunca es linda, pero es más positivo el hecho de estar en cuartos que negativo el haber perdido. No tengo preferencias para el bombo", concluyó, en relación al cruce de cuartos.

Con este marcador, Setién logra por fin batir a Simeone. En enero de 2016, el Atlético del Cholo goleó (0-3) en el Gran Canaria en Liga. En diciembre, también se impuso (1-0) a los amarillos. Ya en la Copa, enero de 2017, el Atlético superó a la UD en el Gran Canaria (0-2). Y ayer, llegó la venganza: (2-3).