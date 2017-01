"Te vas con la cabeza alta, pocos marcarán tres en el Calderón"

A un tanto de la hazaña. Setién, técnico de la UD, valoraba el agónico triunfo (2-3) ante el Atlético de Madrid y cuestiona la falta de concentración en los dos tantos recibidos de Griezmann y Correa. "Dicen que los partidos no finalizan hasta que no pite el árbitro. Podíamos haber marcado algún gol antes; nos hubiese ayudado a lograr lo que parecía imposible. Al final hacerle tres goles a este equipo en su casa no es fácil y la realidad es que podíamos haber evitado los recibidos. Creo que han sido goles evitables como los que nos hicieron allí".

Es una eliminación con honor. Un adiós "con la cabeza alta, hemos hecho un gran partido contra un gran equipo y nos quedamos con la satisfacción de haber ganado a este equipo, que no todo el mundo lo puede contar", asegura.

Javi Castellano y Mateo

Para Setién, no se trata de una vitamina moral. "Es una victoria más real que moral. Moral también por la satisfacción de ganar y haber conseguido tres goles que nos da ese prestigio que supone ganar en este campo. Estoy orgulloso del trabajo de los jugadores que no juegan habitualmente y han tenido personalidad para tener el balón".

Hizo una mención especial a la actuación de Javi Castellano -primer partido de titular desde que se lesionó en agosto de 2015 precisamente en el Calderón- y Mateo García. Los dos, están en la plataforma de salida. "Les he visto muy bien. Javi me ha sorprendido gratamente porque ha hecho un gran partido para llevar prácticamente un año y medio sin jugar. Se tiene que sentir muy orgulloso de su actuación", razonó sobre la actuación del mediocentro en el Calderón.

Un empujón para un rostro que se encuentra en la plataforma de salida, en calidad de cedido.

En relación a la figura de Mateo, insiste que atesora un gran nivel técnico. "Sabemos ya sus cualidades (...) Es un chaval en el que hay muchas expectativas. Quizá le falte madurar; que salgan o no dependerá de si llegan otros". Sobre Javi Castellano -termina contrato el 30 de junio de 2017-, insiste que en la UD lo tendrá complicado para sumar minutos [Roque y Montoro están por delante del canterano].

"A pesar de haber hecho un buen partido, los minutos que necesita los tiene que tener en otro lado porque tiene a un jugador como Roque por delante y está difícil".

El percance muscular de Hernán conforma la peor noticia: "Habrá que hacerle pruebas, tiene una pequeña rotura en el gemelo. Estará parado varias semanas".

Descartó de forma enérgica haber tirado la Copa con suplentes. "Los que juegan habitualmente lo hicieron en Liga y aquí perdimos. Y ayer, pudimos marcar más".