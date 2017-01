Setién: "No habrá problemas; de esto saldremos reforzados"

Punto final para una semana rara para la UD Las Palmas. Y punto final también para un carrusel de indisciplinas y vaivenes en el vestuario que ya están en el pasado para Quique Setién, entrenador del cuadro amarillo. Porque el técnico cántabro da por "zanjado" el asunto y cree que su equipo sabrá salir de este embrollo. "No habrá problemas en el vesturario [...] El vestuario va a estar bien. He hablado prácticamente con todos ellos y de esto vamos a salir muy reforzados", explicó Quique Setién tras el empate a uno frente al Deportivo de La Coruña.

Porque varias de las preguntas de la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria giraron en torno a lo que sucedió durante los últimos días en la entidad amarilla. Problemas de gestión que Setién ha intentado empezar a cortar de raíz con algunas decisiones drásticas. sin miedo a crear ningún cisma. "Hay gente en el vestuario que de alguna manera entiende que el proceder ha sido el correcto, así como está claro que también hay gente a la que igual no le parece bien y lo entiendo de la misma manera", aclaró.

Sobre los reiterados casos de indisciplina, Setién no quiso entrar en más detalles. "Todo el mundo oye campanas y las suelta, pero creo que no se sabe qué es lo que ha pasado exactamente. Ahí se le puede hacer daño a gente que igual no estaba ni implicada en el asunto", al tiempo que pidió al gremio de periodistas "ser rigurosos para dar información" ya que a su juicio "alguna no es cierta".

Precisamente, cuestionado por la información de la Cadena SER Las Palmas, que asegura que siete jugadores salieron de fiesta durante la concentración en Madrid, excediéndose en la hora del toque de queda, el técnico tampoco quiso comentar nada. "No voy a dar detalles que no son importantes". "Es un episodio que para mí espero que esté terminado. No va a tener más consecuencias salvo las que tenga que tomar el club, que ya las ha tomado. Espero que esto se olvide", argumentó.

En referencia al partido, Setién lamentó las bajas de "jugadores que juegan habitualmente" como "Dani" o "Bigas". "En situaciones como ésta, por supuesto que se echa en falta a jugadores", especificó el técnico cántabro, que tampoco escondió su amargo sabor de boca por el resultado. "Al final, nos ha tocado defender, no teníamos muchas fuerzas. Montoro estaba tocado, me había pedido salir, pero no me he querido arriesgar a sacar a Eric tampoco. Al final hemos sacado un punto que nos sabe a poco", aseguró. Además, indicó que los suyos hicieron "méritos suficientes" en la primera mitad para irse al descanso con mayor ventaja.

Renovación caliente

Por otro lado, Quique Setién valoró que aún no ha obtenido una respuesta a sus peticiones de renovación a la UD Las Palmas. "Estoy a la espera del club. Habíamos puesto un plazo para terminar o tener claras las cosas, si a partir de ese plazo no nos ponemos de acuerdo yo tendré cierta libertad para poder negociar con otro club, cosa que no he hecho", comentó.