Ramírez: "Estoy convencido de que Calleri vendrá"

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, pasó por los micrófonos de UD Radio, emisora oficial del club, para repasar la primera vuelta del equipo así como otros puntos calientes de la actualidad amarilla. Para empezar, confirmó que, a falta de que el West Ham United termine por dar el sí definitivo con la documentación necesaria, Jonathan Calleri jugará en Gran Canaria.

"Iba a venir el pasado domingo, pero el sábado llama el representante de Inglaterra del jugador y me pregunta que cuándo se va a hacer público. Estaba todo ok, faltaba el email del West Ham diciendo que viaja mañana. Ahora el West Ham pide que dé unos días más a pesar de que ya teníamos un acuerdo con ellos. Estoy convencido de que va a venir, pero si no viene no pasa nada, vendrá otro", confirmó el mandatario amarillo.

En el apartado de altas y bajas, Ramírez también habló de Jesé Rodríguez, su gran anhelo para el mercado de invierno, un sueño tan cercano por la predisposición del futbolista, como lejano por los números de la operación. "Precisamente hoy mismo he estado hablando con el representante de Jesé y me ha dicho que hay un un club inglés que lo quiere pagar todo", apuntó.

Por otro lado, Ramírez también aseguró que Araujo "saldrá cedido" y que ayer un club europeo lo llamó "hasta 10 veces" para acelerar el préstamo del futbolista. "Hay equipos en Europa que pagan lo que el jugador cobra, que ya es una buena ayuda. Estamos intentando que además el club cobre un dinero. Tenemos que estar agradecidos a Sergio Araujo, fue fundamental para lograr ese ascenso.

Así las cosas, y con el fichaje de Hernán Toledo en 'standby' a la espera de la salida de Araujo -el extremo de la Fiorentina es extracomunitario como el 'Chino'-. "Hay 23 fichas, Araujo va a salir, nos quedaremos con 22 y posiblemente salgan uno o dos más. Creo que vendrán 2 o 3 jugadores y quedarán espacios para que, según lo decida el míster, suban jugadores de la cantera", concretó.

Además, el presidente de la UD también comentó el estado de la reovación de Quique Setién y sacó a la luz algunas de las propuestas del cántabro, entre ellas, un "caché importantísimo" para continuar en Las Palmas. "Quiere tres años de contrato, con un caché que propuesto que es importantísimo más unos bonus. Nunca le ha pagado ni a un jugador el caché que él me propone y nosotros. Nosotros no somos un equipo de Europa League ni Champions", agregó.

Ramírez cree que con Setién "no habría problema en este contrato largo". No obstante, las condiciones económicas sí que parecen un escollo que intentarán salvar "mañana o pasado" en una reunión con él. "Hay que tratar de aclarar su futuro lo antes posible", sentenció.