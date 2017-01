La UD negocia con Halilovic

Alen Halilovic es el cuarto hombre. Junto a la de Jonathan Calleri, la de Hernán Toledo y la de Jesé Rodríguez es la otra operación que tiene abierta la UD Las Palmas en este mercado de invierno. Juventud, talento, habilidad, velocidad y gol para la mediapunta. El croata se encuentra en el Hamburgo, al que llegó este verano procedente del Barcelona a cambio de unos cinco millones.

El director deportivo de la entidad alemana, Jens Todt, confirmó en declaraciones al diario 'Hamburger Abendblatt' las negociaciones con el equipo amarillo sobre una cesión con opción de compra. Según esta información otros equipos de la liga española e incluso la Roma se encuentran detrás de la perla croata.

Halilovic, de 20 años, destacó con el Barcelona B en Segunda hace dos temporadas. Posteriormente fue cedido al Sporting de Gijón, donde volvió a coincidir con la UD Las Palmas. En el cuadro rojiblanco, ya en Primera, tuvo una trayectoria irregular, mezcló titularidades con suplencias pero dio muestras de unas condiciones notables y unos números de tres goles y cinco asistencias. Los mejores momentos en la temporada del conjunto de Abelardo coincidieron con las buenas rachas de juego del croata, que jugaba tanto en la posición de extremo como en la de mediapunta.

Sin embargo, en el Hamburgo solo ha disputado seis partidos. No se ha adaptado bien a la Bundesliga y el club del norte del país prefiere un préstamo a España, donde ya rindió a un alto nivel. Su última actuación fue el pasado 21de octubre y lleva más de dos meses sin entrar ni siquiera en una convocatoria.

Calleri, en manos de Bilic

Mientras, la otra noticia en el capítulo de llegada en la UD Las Palmas que los plazos de la operación Jonathan Calleri se retrasan. Slaven Bilic, entrenador del West Ham, se resiste a desprenderse del argentino hasta que su club incorpore al delantero que están buscando en el mercado. El acuerdo entre la UD Las Palmas y el fondo de inversión al que pertenece, el del Deportivo Maldonado, se mantiene firme. De hecho, en la entidad insular siguen confiando en que el delantero aterrice en la Isla durante esta semana y el fondo de inversión desea que el jugador acabe en la UD ya que consideran que es la mejor opción para el atacante. Sin embargo, para que la operación fructifique es obligatorio el 'ok' del West Ham, entidad con la que el argentino tiene contrato como cedido hasta el 30 de junio de 2017.

La intención del técnico croata, así como la consulta remitida a la FIFA, han ralentizado la operación de una manera inesperada en la UD. Slaven Bilic pidió la llegada de un punta que mejore a Calleri y por eso dio vía libre a su salida. Sin embargo, ha querido mantenerle en la plantilla este mes hasta que su club le ofreciera al delantero que quiere para no debilitar la línea atacante. Gracias a su resistencia fue convocado para el duelo del pasado sábado ante el Middlebrough e incluso marcó un gol.

Sin embargo, el West Ham sigue buscando un delantero y su próximo partido no es hasta el 1 de febrero, cuando ya el mercado estará cerrado. Es por ello que en la entidad insular confían en que Slaven Bilic ceda y dé su conformismo a la salida de Calleri.

Hernán Toledo, el otro jugador por el que la UD Las Palmas ya tiene un acuerdo en este mercado de invierno, no tiene ese mismo problema con la Fiorentina. De hecho, el extremo argentino no ha debutado con el primer equipo. Sin embargo, el acuerdo que mantiene el club insular con el fondo de inversión es por los dos jugadores. Si Calleri no acaba en Gran Canaria es muy complicado que Toledo llegue a la UD.

Ese vínculo entre el Deportivo Maldonado y la UD Las Palmas ya dio grandes frutos para ambas partes la pasada temporada, cuando Willian José fue cedido a la entidad insular y se revalorizó. Es por ello que los propietarios de los derechos federativos de Calleri y de Toledo harán todo lo posible para que los dos jugadores vistan de amarillo.