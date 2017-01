"Me encanta el estilo de la UD"

Se nota que Alen Halilovic (Dubrovnik, Croacia, 1996) viene motivado a Gran Canaria, centrado en relanzar su carrera y encontrar en la Isla un lugar donde exponer todo su fútbol el próximo año y medio, como mínimo. En caso contrario, no se hubiera percatado de un detalle durante su presentación. Uno de los periodistas que acudió a la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria le trasladó al joven croata que si se ve en forma para jugar el domingo. Halilovic cogió el pequeño lapsus del informador al vuelo: "Mmmm... Jugamos el lunes", contestó mientras sonreía.

Bajo esa silueta aún juvenil, Alen Halilovic, primera incorporación de invierno de la UD Las Palmas, aseguró que su fichaje por el club amarillo es una apuesta por un estilo, por una manera de entender el fútbol. "Me encanta este estilo de fútbol y creo que es bastante bueno para mí. Hablé con el entrenador [Quique Setién], he visto muchos partidos y me encanta la manera de jugar que tiene", aseguró el joven futbolista de la UD.

En ese sentido, Halilovic comentó que le gusta mucho "el juego de posesión" que ofrece la UD sobre el césped, una filosofía que le puede ir bien a sus condiciones deportivas. "A mí también me gusta tener el balón en el pie, tocar mucho, pero también jugar el uno contra uno e ir directo a por el jugador", agregó el canterano del Dinamo Zagreb croata.

De esta manera, Halilovic añadió que le "da igual" jugar en la medipunta o en una de las bandas. "En el Hamburgo y en el Sporting, jugué por las bandas y en el Barcelona, en el centro. Me da igual, dónde el míster quiera ponerme estará bien", sentenció.

Por otro lado, Alen Halilovic "solo" piensa "en la UD Las Palmas", y no mira más allá de la temporada y media que tiene asegurada en Gran Canaria. "La cesión por un año y medio era lo mejor", manifestó el jugador de 20 años. Las conversaciones entre el futbolista y la UD Las Palmas se remontan a los primeros días de 2017. "Creo que esta decisión es muy buena para mi futuro. Hablé mucho con Luis Helguera y eso me ayudó mucho a decidirme, aquí tienen un proyecto que me gusta mucho", manifestó el futbolista balcánico.

Además, Alen Halilovic tiró de agenda en esos días de indecisión antes de salir del Hamburgo. Porque el mediapunta croata se puso en contacto con su compatriota en la UD Las Palmas: Marko Livaja. "Me ayudó mucho, es mi amigo, jugamos juntos en las categorías inferiores de Croacia. Lo conozco muy bien, me contó que está muy contento aquí. Seguro que me va a ayudar", puntualizó.

Pero no solo habló con Livaja. Porque unos minutos después de su presentación, Halilovic habló en UD Radio, emisora oficial del club, donde desveló otros dos telefonazos en las últimas semanas. "Hablé con Abelardo y me dijo que lo mejor era que fuera a Las Palmas. También hablé con Rakitic y con Modric y todos me dijeron que Las Palmas era muy buen equipo", añadió.

Trasvase de cláusulas

El FC Barcelona, que vendió este verano a Halilovic por cinco millones de euros al Hamburgo, se guardó una opción de recompra de 10 millones y un derecho de tanteo durante dos temporadas. "Es evidente que, mientras esté en el periodo de préstamo con el Hamburgo, esas cláusulas solo podrían ser ejecutadas por nosotros. Ha habido un trasvase. Es complejo porque han sido muchas partes", desveló Toni Cruz, director general deportivo de la UD.