Setién: "Jesé tendrá minutos"

La hora de Big Flow. Quique Setién, tras ofrecer la relación de 18 citados para el duelo de mañana ante el Granada, en la que figura Jesé Rodríguez, aseguró que podría tener su ocasión para el estreno. "Minutos tendrá. Opciones tienen todos los que van para jugar de inicio. Tengo dudas, ahora tenemos muchos jugadores con un potencial extraordinario. Se le suponen a unas condiciones enormes. Veremos cómo voy gestionando los minutos de todos los jugadores, para que den lo mejor al equipo".

Medirse a un colista al filo del abismo, no es un escenario apetecible para Setién. El estratega no se fía. "Lo temo todo. Lo primero es la incertidumbre de cómo van a jugar, después de varios cambios por fichajes [en un agitado mercado invernal]. Tengo claro que los que salgan, entienden este partido como una auténtica finale. Recuerdo el año pasado que fuimos en estas circunstancias [los amarillos cayeron 3-2]. Empezamos muy bien el partido y al final acabaron superándonos. Espero que en este encuentro seamos conscientes que nuestras aspiraciones, ilusiones y todo lo demás, pasa por sacar puntos contra rivales que no están en su mejor momento".

Y lanzó un titular: "Hay que rebajar la euforia". El clima festivo tras la contratación de Jesé Rodríguez no puede trasladarse al césped. "Me gustaría rebajar la euforia porque la realidad es que ante el Valencia tuvimos quince minutos, en el tramo final, que si nos hacen un gol creo que no ganamos. Ante el Sporting tuvimos veinte en el que les dimos opciones. El otro día, Mangala (central del Valencia), casi nos hace un gol que también nos hubiera echado al traste todo el trabajo. Nuestro equipo tiende a eso. Lo tratamos de corregir. En Granada nos va a pasar lo que ya nos pasó (...) Ya estamos advertidos, estamos insistiendo y veremos si lo logramos. Todavía nos faltan cosas. No es todo tan bonito como parece. Siempre he querido más en mi vida. Todo el mundo tiene cosas que mejorar. Como equipo tenemos que potenciar la concentración defensiva para ganar los partidos de verdad. Somos mejores en muchos partidos, pero nos cuesta horrores ganarlos".

Estrellas en la grada

Para el estratega cántabro, el potente frente ofensivo exige sacrificios. Se verá obligado a completar descartes [de cara a la opción de jugar con Viera, Jesé, Halilovic, Prince, Livaja, Vicente, Tana...]. "Todos son muy buenos, tienen sus cosas y son piezas diferentes. Tengo intención de reunirlos y charlar con ellos. Espacio para todos no hay. Esta es la realidad. Supongo que el nivel competitivo e intensidad lo mantendrán y luego van a tener que asumir que alguno, en un momento determinado de esta campaña, se va a quedar en la grada".

Cuestionado por el reto de jugar en Europa, la próxima campaña, reiteró que se trata de una empresa de alto riesgo. Pero pasa de manera fundamental por tomar Los Cármenes. "Todo el mundo, en su fuero interno tiene la idea de dar ese paso. También vemos la dificultad que entraña aún con Jesé, porque no le vamos a echar a él todo el peso de la responsabilidad. Ayer vimos al Eibar como fue capaz de marcar cuatro, el Espanyol también ganó€ Todos los equipos que están por encima nuestro tienen continuidad. No va a ser nada fácil. Si somos capaces de ganar en Granada€ si queremos estar ahí, tenemos que ir a Granada y lograr la victoria".