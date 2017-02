Una nueva era

Como si fuera un ordenador, la UD Las Palmas está este lunes ante la oportunidad de terminar su actualización y reiniciar. Visita al colista Granada (19.45 horas) tras una semana en la que ha recuperado la alegría con un gran triunfo sobre el Valencia, ha incorporado a Jesé Rodríguez y los resultados de los rivales le dan la opción de situarse a cuatro puntos de Europa. No es ésta la UD que comenzó el curso. Es una nueva UD. El objetivo era lograr la permanencia holgada pero va tan sobrado, y los tres de abajo tan justos, que en febrero puede dar carpetazo a la salvación y mirar hacia arriba sin ningún temor.

Ese nuevo panorama pasa por el Nuevo Los Cármenes. Porque tiene una asignatura pendiente el equipo de Quique Setién. Una asignatura que tiene que aprobar ya. No gana un partido a domicilio desde la primera jornada, cuando asaltó Mestalla. Desde entonces, seis derrotas y dos empates en ocho encuentros. Y eso no se lo puede permitir un conjunto empeñado en ilusionarse con Europa. Dar el salto definitivo, quitarse la careta de 'tapado' y mostrarse como candidato serio pasa por ganar en uno de los estadios más flojos de España. El Granada navega a la deriva por Primera División, no tiene ni identidad ni jugadores capaces de marcar diferencias y está a la espera de un milagro para esquivar el descenso.

La euforia y el vértigo

La UD, sin embargo, es un conjunto que ya ha dado vida en este curso a rivales que estaban tocados. Lo hizo con la Real Sociedad, lo repitió con Osasuna y Betis e insistió con el Leganés. Ningún caso, eso sí, es tan sangrante como el de este Granada. Sería un pecado para la UD no volver a la Isla con los tres puntos.

Tanto es así que el mayor peligro para los amarillos puede ser el vértigo a cambiar de objetivo y el exceso de euforia. Precisamente sobre esto último avisó Quique Setién. Y no le falta razón. El contexto que se ha diseñado en la última semana, con victoria y presentación de récord de Jesé, es de los que a veces conducen a una mala digestión.

De momento no parece que el último fichaje vaya a salir de titular este lunes. Está en buena forma el ex del PSG pero le falta ritmo de partidos, por lo que lo más probable es que salga en la segunda parte. Quien tiene más papeletas para salir de inicio es el otro refuerzo, un Alen Halilovic cuyo talento enamora. Setién quiere pulir cuanto antes esa joya y todo indica que partirá desde el extremo derecho para suplir la ausencia de Momo, único lesionado junto con Hernán -David García, que regresa de lesión, también se quedó en la Isla junto a Hélder y Javi Castellano-. La defensa del triunfo frente al Valencia es intocable y la otra duda es la presencia de Montoro. El valenciano siempre cumple y da un equilibrio necesario, pero a Roque le cuesta brillar unos metros por delante. De esta manera, Granada puede ser la cita en la que el teldense recupere el sitio en el que más ha destacado y abrir hueco por delante para una novedad, que podría ser Tana tras los piropos que le dirigió Setién en rueda de prensa.

Los otros intocables son Vicente, Jonathan Viera y Prince. El equilibrio que aporta el de Schamann es más necesario que nunca ante el festival de calidad que se acumula por delante. Viera viene de darle un portazo al rincón de pensar con un festival y Prince ha memorizado por la vía rápida el manual del '9'. Con todo este discurso la UD tiene prohibido fallar para empezar una nueva temporada.