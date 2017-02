La morriña de Las Palmas

A la UD Las Palmas no le gusta salir de la Isla. Es un mal histórico del club que se ha agigantado en este curso. El conjunto de Quique Setién lo borda en el Estadio de Gran Canaria, donde no ha caído derrotado y cuenta con números dignos de competición europea, pero a domicilio le entra la morriña. Solo suma cinco puntos en diez partidos como visitante, con lo que es el quinto peor conjunto en esta estadística. No gana desde la primera jornada, cuando conquistó Mestalla con un triunfo por todo lo alto, allá por el mes de agosto. Desde entonces apenas se ha llevado a la boca dos empates, los que han llegado en los feudos de Osasuna y Alavés. Por contra, ha caído frente al Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, Real Betis, Atlético de Madrid, Barcelona y, la última, el Granada.

No todas las derrotas han sido iguales. Los amarillos rozaron el ridículo en Anoeta, el Benito Villamarín y el Camp Nou, donde les faltó fútbol, alma y ambición. Frente a Osasuna, Alavés y Granada concedió demasiado, tuvo errores en defensa pero dio la cara a pesar de no sumar la victoria en ninguno de los tres campos. Mientras, en otros tres feudos grandes como El Madrigal, el Vicente Calderón y el Sánchez Pizjuán solo la fortuna evitó que volviera con un buen botín. En algunos casos la mala puntería, en otros el desgaste físico y, sobre todo, los errores arbitrales penalizaron tres actuaciones notables de los hombres de Setién.

Esos resultados no han parado de frenar a los insulares, incapaces de encadenar dos victorias seguidas desde las dos primeras jornadas. Estas cifras le dan para lograr el objetivo inicial con la gorra. Con 28 puntos se encuentra 15 por encima del descenso, con lo que la pemanencia holgada la está cumpliendo de momento. Sin embargo, ahora pretende dar un paso al frente y para ello debe aprobar la asignatura que le queda pendiente: ganar fuera de casa.

Pocas veces se ha sentido cómoda a domicilio la UD. Lejos de Gran Canaria suele encontrarse con rivales que le salen a morder. Muchos han salido a la yugular del cuadro insular, a provocar errores, al cuerpo a cuerpo, al terreno físico. El guión del lunes en el Nuevo Los Cármenes no es nuevo. Algo parecido se encontraron los insulares en Pamplona, el Villamarín o Vitoria. Ninguno le permitió encontrar la pausa con el balón en los pies, algo indispensable para que la UD se sienta como en casa.

Con todo ello el balance es de 5 puntos de 30 posibles, lo que equivale al 16 por ciento. Mientras, en el Gran Canaria la UD ha sumado 23 puntos de 33: el 69 por ciento. Y es que en el recinto de Siete Palmas los rivales suelen optar por planteamientos más conservadores, lo que da aire a los amarillos.

El factor Jesé y Halilovic

Para solucionar estos guiones a domicilio nada como verticalidad y velocidad en campo contrario para cambiar el ritmo. Es por ello que los refuerzos de enero, Jesé Rodríguez y Alen Halilovic, han llegado para cubrir esas carencias. Lo pidió Quique Setién y se lo concedió el club. Ante el Granada la UD mejoró en la segunda parte, generó ocasiones con otro manual pero no encontró la puntería. De todas formas ese argumento se notó y debe ser una de las bazas para que los amarillos acaben con su morriña.