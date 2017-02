"Si me pita la afición de la UD lo tendré que aceptar"

El domingo llega un Sevilla implacable, con los mejores registros de su historia. Víctor Machín Pérez (27 años) es el capitán y soberano. El grancanario regresa a Siete Palmas con la condición de internacional y activo de caviar. El 'piscinazo' con Bigas, aún duele: "Ojalá pudiese cambiar aquella jugada". De sangre amarilla, se cruzará con su admirado Viera.

Con 164 duelos con el Sevilla y 25 goles, este domingo regresa a Gran Canaria como el capitán y estandarte del ejército de Sampaoli [que firmó la mejor primera vuelta de su historia]. Como ex de la UD [jugó 90 duelos de amarillo], ¿qué representa medirse por cuarta ocasión al conjunto grancanario, y la segunda en el recinto de Siete Palmas?

Será un partido muy especial, y a la vez, tremendamente difícil. La UD tiene un auténtico 'equipazo' y juega muy bien al fútbol. Estamos haciendo una temporada para enmarcar. A nivel personal, es un encuentro emotivo, porque me mido al equipo que me lo dio todo.

La UD llega herida en el orgullo tras su derrota en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada. ¿Qué le pareció el último traspiés del equipo de Setién?

Pues yo estaba convencido de que la UD Las Palmas, por su enorme potencial técnico y ofensivo, podía ganar en Granada. Pero, al final, esto es fútbol. Puede pasar de todo. Y en la segunda vuelta todos los equipos se juegan muchísimo, cada triunfo vale oro. En relación a la derrota de la UD (1-0), la considero injusta por los merecimientos de cada uno. Las Palmas completó más méritos para ganar.

¿Qué le pueden aportar Jesé Rodríguez y Alen Halilovic, al nuevo ataque galáctico de la UD con Jonathan Viera, Prince, Livaja, Tana, Vicente o Tana? Usted ha ganado tres Ligas Europas, ¿ve a los amarillos con opciones de jugar en Europa?

Son dos fichajes impresionantes, de una calidad exquisita, que en cualquier momento te resuelven un partido. Seguro que nos darán muchas alegrías a los aficionados amarillos. Nos harán disfrutar, como ya lo ha hecho el equipo en estas dos últimas temporadas.

El duelo del domingo (17.30 horas, televisado por Bein Liga) viene marcado por lo que acontecido en la primera vuelta en el Pizjuán. Una caída suya en el área de Varas, por la que ya pidió disculpas, provocó la roja a Bigas y el 1-1 de Sarabia de penalti (en el minuto 90). Y luego llegó el 2-1 (94'). ¿Qué hará si le pitan en el Gran Canaria?

Si me pitan, tendré que aceptarlo. Pero ojalá, de todo corazón, que no sea así. Después de aquel partido (10 de septiembre de 2016), pasé unos días horribles. Estuve muy mal. Fíjese, que hasta los compañeros, me decían que me veían mal anímicamente. Fue una acción, de aquel partido de Liga, que si pudiese borrarla lo haría, sin lugar a dudas. Pero fueron unas décimas de segundo, y uno actúa por instinto. Queda en mi memoria como uno de los peores días de mi vida deportiva. No puedo olvidarlo.

Su perdón y dolor parece que no vale para un sector de la afición amarilla. Le están esperando. Quieren su cabeza. ¿Qué les diría? ¿Entiende su cabreo?

Por supuesto que les comprendo. Pero ya he pedido perdón, una y otra vez, ya van muchas. ¿Qué más puedo hacer? Estoy muy arrepentido. Les diría que si pudiese cambiar aquella jugada, lo haría sin dudarlo. Me sigue doliendo...

La cosa está que arde. No conviene echar más gasolina, ¿pero si marca lo celebrará?

Si marco no lo celebraré. La UD Las Palmas y su afición merecen todos mis respetos.

Los amarillos, en el partenón de Siete Palmas, están invictos [el 13 de marzo de 2016 ante el Madrid fue la última derrota]. El Sevilla, con 18 puntos, es el segundo mejor visitante de la competición. ¿Cómo piensa tomar el fortín de Viera y Vicente?

La verdad es que la UD se está mostrando muy fuerte en casa. Ya le he dicho a mis compañeros de vestuario que será muy difícil ganar en Gran Canaria. Ojalá que se vea un buen espectáculo, así como un partido vibrante y con fútbol de calidad por los dos equipos. Y al final, que gane el mejor.

Jorge Sampaoli ha catapultado al Sevilla a la tercera plaza -a solo tres puntos del líder Madrid-. Y sacó el billete para los octavos de final de la Champions, en una eliminatoria ante el Leicester City. Es el técnico de moda. ¿Dónde reside su secreto?

Es un entrenador muy exigente, en todas las facetas del fútbol. Le gusta el juego bonito y que su equipo domine en cada uno de los campos donde luche por la victoria. Por encima de todo, es una gran persona. Y muy cercano.

Volverá a cruzarse con Jonathan Viera. Compañeros en las categorías inferiores de la UD, filial, primer equipo...Prácticamente son hermanos. La famosa 'doble V', que alcanzó la excelencia con Jémez en la 2010-11. Se medirán como capitanes. ¿Qué teme de Romario?

Jonathan es mi mejor amigo en el fútbol. Le adoro como persona y jugador, solo puedo decir que es impresionante. Será tremendamente especial jugar contra él, por todo lo que representa para mí. Ojalá algún día podamos volver a jugar juntos; lo añoro muchísimo.

¿En la UD y la selección?

Sería fantástico, hacerlo en la UD Las Palmas y con España.

Ante el Villarreal, en la última jornada en el Pizjuán, fue derribado y el colegiado Undiano Mallenco decretó pena máxima. En el conjunto castellonense, se criticó la acción. ¿Qué le diría a aquellos seguidores que le etiquetan de piscinero? ¿Considera que es una mancha en su expediente de oro con nueve partidos internacionales?

No les puedo decir nada, cada uno tiene su opinión. Y es totalmente respetable.

Está en el mejor momento de su carrera. Del Polígono de San Cristóbal a indiscutible en la selección del caviar de Lopetegui. Lucha por la Liga y la Champions. ¿Realmente se ve con opciones de lograr el doblete?

Me siento importante, tanto en el Sevilla como en la selección nacional. Y por lo tanto, sí: estoy en mi mejor momento. La confianza que me ha brindado Julen Lopetegui ha sido crucial para mi progresión con España. ¿Ganar títulos? Conquistar Liga y Champions es complicado, pero mientras estemos ahí, en la pelea, estamos logrando el objetivo. Estar en la lucha es lo importante. A estas alturas del curso, estamos cumpliendo. Es para aplaudir. Y también deseo lo mejor para la UD, que logre sus objetivos.