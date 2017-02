Roque se perfila como relevo natural frente al Málaga en La Rosaleda

El volante del Ferrari amarillo es para Roque Mesa. El centrocampista teldense ha portado la batuta de la UD en los nueve duelos en los que Ángel Montoro no participó [se quedó en el banquillo o en la grada por lesión]. Sin el valenciano en la medular, los amarillos vapulearon al Granada (5-1), en la segunda jornada, con Roque Mesa, Vicente Gómez y Jonathan Viera en la sala de máquinas.

En la cuarta, ante el Málaga (1-0), Roque, Vicente y Tana completaron el triángulo mágico. Ante Real Madrid, Osasuna, Espanyol, Celta de Vigo, Eibar, Real Betis, Sporting y Barça -el resto de batallas sin Montoro-, el estratega Setién no hizo experimentos. Roque Mesa, Vicente Gómez, Tana y Jonathan Viera se ubicaron en el corazón de la factoría de los sueños.

A la hora de generar, cuando no está Montoro, todo se reduce a estos cuatro elementos. Y Roque, por su peso en el equipo (es el líder en minutos con 1.776), se vería obligado a recuperar la demarcación de timonero, que no luce desde el Camp Nou. También aparece la opción de Vicente Gómez. Suplente y sin participar ni un minuto ante el Sevilla, el jugador del barrio de Schamann atraviesa un gran momento de forma. Su controvertida ausencia ante los de Sampaoli no tendrá continuidad. Regresará ante el Málaga y estará arropado por el gladiador Roque Mesa.

También hay que mirar a la Copa del Rey. En los cuatro duelos del torneo del KO, Setién utilizó a Montoro, Hernán, Javi Castellano, Roque Mesa y Vicente Gómez. Especial mención merece el papel de Hernán Santana y Javi Castellano.

269 partidos en la recámara

Los dos centrocampistas escenifican el coraje. Hernán (115 duelos de amarillo) y Javi Castellano (154) han superado dos lesiones de gravedad y también reclaman su hueco en la sala de máquinas.

El de Zárate no juega de inicio en Liga desde el 8 de mayo de 2016 -en el adiós de Valerón-. Y no encadena dos partidos de titular en el campeonato liguero, desde el 30 de diciembre de 2015. Ahí comenzó la pesadilla pero ya está listo.

Por su parte, el gemelo Javi encadenó 16 meses de baja por una grave lesión de rodilla. De agosto de 2015 a diciembre de 2016. Regresó en Copa (sumó 161'), y alcanzó la matrícula en el Calderón. Ese 10 de enero fue su última aparición.