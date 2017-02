Edoardo Crnjar: "Prince es feliz en la UD, pero si quiere cambiar de equipo, lo hará"

Elegancia italiana en la pasarela Barranco Seco. Edoardo Crnjar, agente de Prince Boateng y ejecutivo de confianza de Federico Pastorello, uno de los gigantes de la representación, presenció esta mañana la sesión de trabajo de la UD Las Palmas en Barranco Seco. Acompañado por Luis Helguera, y por uno de sus subordinados, analizó la situación contractual y el futuro del Príncipe del Roque Nublo en la Isla [con contrato hasta el próximo 30 de junio de 2017, con una opción de ampliación por parte del club amarillo hasta junio de 2018].

Con seis goles y máximo realizador de la UD, Prince ha vuelto a disfrutar del balón en la Isla. ¿Seguirá en el club amarillo una campaña más?

Tenemos que esperar, vamos a ver qué sucede. La UD Las Palmas tiene una opción de ampliación por otro año más de contrato -2018-. Prince es feliz aquí, vamos a hablar con el presidente Miguel Ángel Ramírez, con el jugador, con el entrenador [Quique Setién] y analizaremos todos los elementos. Pero por ahora todo está bien; pero necesito hablar con el presidente.

¿Cómo serían los plazos de la negociación? ¿Qué fecha se cerrará el acuerdo o no de continuidad de la estrella e internacional con Ghana?

En esta situación, no queda otra que esperar un poquito. En primer lugar, a la resolución y final de esta temporada. Prince está concentrado en el final de esta temporada tan importante para su carrera. Restan muchos partidos de Liga en la Primera División de España, y es lo más importante. El futuro de la UD. Pero está tranquilo y solo se centra en la buena marcha del equipo. En un mes, mes y medio, hablaremos con el presidente y ya veremos qué sucede. Para saber como termina todo.

¿Prince tiene cerrada su continuidad de amarillo hasta junio de 2018 o hay que esperar al sí del ex del Milán al final de temporada?

Lo único cierto es lo segundo: la UD tiene una opción de ampliación de contrato. No hay nada más. Vamos a ver que pasa con el jugador. Prince es el que decide, hablaremos con el presidente y el director deportivo para determinar si sigue o no. Ahora es feliz y todo está muy bien.

Por lo tanto, ¿seguir de amarillo es su gran deseo?

A día de hoy, el único de de Prince es terminar muy bien la temporada. Y después ya veremos...

¿Tiene otras ofertas?

Por supuesto y es normal. Ya las tenía antes de firmar por la UD, pero decidió jugar aquí. Prince es el que decide; quiere ser feliz e irá donde sea feliz. Ahora es feliz en la UD Las Palmas. Pero si necesita cambiar, cambiará.

¿La UD ha adelantado cantidades económicas para facilitar su continuidad hasta junio de 2018?

No, eso no es cierto. No es verdad. Tenemos una opción de otro año está en el contrato. Le dimos la palabra al presidente Miguel Ángel Ramírez. En su momento, cuando se estime oportuno, nos reuniremos con Ramírez y se tomará una decisión. El ambiente es muy cordial.