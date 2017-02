Menotti se rinde ante la UD

La Unión Deportiva Las Palmas continúa levantando admiradores más allá de las fronteras españolas. Su juego de toque y asociación, unido al talento y la calidad de sus jugadores, ha hecho que sea considerado como uno de los equipos que mejor juega de España. Los jugadores de la liga española, los periodistas y los aficionados han caído rendidos ante la UD. Los amarillos salen al campo a divertirse con el balón en los pies y el terreno de juego se ha convertido en una extensión de las plazas y playas en las que se criaron.

Jorge Valdano, exjugador y exentrenador del Real Madrid, fue uno de los primeros que halagó públicamente a la Unión Deportiva Las Palmas. "No hay ningún equipo que ofrezca lo mismo que Las Palmas en Europa. Es un equipo que se asocia muy bien en corto, no hay nadie que lo haga igual. Pasa lo mismo con la salida de balón, pocos son los equipos que se arriesgan tanto. Tienen una manera de jugar en la que muestran que son un equipo ejemplar. Quique Setién ya señaló que tratan a su equipo como si fuera un grande, cuando realmente no lo es. La grandeza definitiva que necesitaría serían dos delanteros que cuesten 30 millones de euros. Pero la carencia de recursos para suplir ese aspecto pasa por la convicción de no tener dudas en su filosofía de juego", afirmó.

Antes de estos elogios de Valdano, y con el asalto al liderato de la Unión Deportiva en la primera vuelta fue The Guardian quien se rindió ante los amarillos. "Lo merecen. Es como ver a la selección de Brasil, solo que mejor. Van dos victorias en dos partidos y nueve goles a favor, los mismos que llevaba la temporada pasada en diciembre. Quique Setién es un genio". Fue también el diario The Guardian quien publicó un artículo dedicado al entrenador cántabro, a quien calificó como un Rolling Stone que ha demostrado que el fútbol puede ser divertido tras el 3-3 ante el Celta. Dentro de nuestras fronteras el técnico del FC Barcelona, Luis Enrique, señaló: "es uno de los equipos más divertido para ver como aficionado. Como entrenador contrario no, puesto que es muy complicado quitarle el balón".

Los elogios al juego amarillo continuaron esta semana tras el partido que realizó ante el Sevilla de Sampaoli en el Estadio de Gran Canaria. Esta vez fue El Flaco, César Luis Menotti, ganador en el banquillo del Mundial del '78, el que se rindió a la UD. En su travesía por los banquillos - desde Boca hasta el Barça-, tuvo a Quique Setién, actual entrenador de la UD, a sus órdenes en el Atlético de Madrid, durante la temporada 1987-1988.

"Las Palmas sigue siendo uno de los equipos que mejor juega en la Liga española. Lo volvió a demostrar el fin de semana frente al Sevilla. Con juego y convicciones claras le plantó cara a los de Sampaoli, que sufrieron para ganar por la mínima. Me gusta que los equipos más humildes se revelen. Y disfruto del juego del equipo de Canarias. No renuncia a su identidad a pesar del rival que tiene enfrente y es para destacarlo". Esta fue la reflexión que realizó Menotti en el Diario Sport. Fue un partido en el que a los chicos de Setién solo les faltó acierto de cara a portería.

Si a esta forma de jugar se le suman goles de bella factura como el de Prince Boateng, que dio la vuelta al mundo, calificado como el mejor gol de LaLiga en la primera vuelta, hace que la repercursión amarilla traspase las fronteras nacionales.

La Unión Deportiva Las Palmas continúa su trayecto con un juego que le da frutos en forma de puntos y con el que conquista a los buenos aficionados al fútbol. De la misma forma que se hace respetar dentro del panorama futbolístico actual. Ir a por el partido con el balón en los pies por medio del toque y la asociación es su premisa principal dando igual quien sea el adversario.