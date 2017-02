Setién: "Siempre trabajas buscando hacer goles y que no te los hagan"

El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, valoró la actualidad del Málaga y su buena dinámica pese a su mala racha. "Va a ser un partido muy complicado. Sabemos que el Málaga no lleva una buena racha pero tiene grandísimos jugadores. Quizás no esté en su punto de lucidez más alto, pero es un equipo muy intenso. Tiene unos futbolistas extraordinarios de muchísima calidad. Que tengan una mala racha o no tengan toda la suerte como en el último partido donde perdieron injustamente, no importa. Creo que nos va a poner las cosas muy difíciles", señaló el técnico.

Las Palmas llega a Málaga en un partido que es una prueba de fuego para el conjunto local. "En los partidos que le he visto tienen una idea y una forma de entender el juego clara. Quizá no sea como la nuestra, pero supongo que nos van a esperar y aprovechar los espacios que podamos dejar atrás". Sobre el conjuto del 'Gato' Romero añadió: "Trabajan muy bien las jugadas a balón parado, es un equipo muy sólido y compacto al que no es fácil hacerle daño. Trataremos de evitar las contras y algunos jugadores que tienen que son rápidos".

Un contratiempo inesperado

Para este partido los amarillos sufren una baja inesperada. En el último momento se cayó de la convocatoria el delantero Marko Livaja. "En el entrenamiento sufrió un percance que no le va a permitir viajar. Ha sido una molestia que se le ha acentuado y ha tenido que retirarse del entrenamiento". El técnico cántabro subrayó la importancia del jugador croata dentro de la plantilla. "En principio no iba a jugar de inicio. Pero su lesión es un problema ya que siempre es uno de los cambios. Es un futbolista que sabes que va a salir con mucha energía. Pero creo que no será mucho y pronto estará con nosotros". En la pasada jornada se quedó fuera de la convocatoria Bigas, por una sobrecarga muscular, pero el técnico cántabro señaló: "Bigas ya está en codiciones y viajará. Mientras que a Hernán todavía le falta un poco de ritmo, tal vez esté la semana que viene".

El conjunto de Setién no ha sido capaz de ver portería en los dos últimos partidos ante el Granada y el Sevilla. "Todo lo que tratas de hacer siempre es para marcar goles y que no te los hagan. Es cierto que ahora no estamos con ese punto de inspiración que nos gustaría. Pero hemos generado muchas ocasiones. Igual no tenemos tantas y conseguimos materializar alguna. Los jugadores siempre han estado habituados a marcar y lo van a seguir haciendo", puntualizó.

La Unión Deportiva Las Palmas no vence fuera de casa desde el primer partido ante el Valencia. "Es un déficit que tenemos, el año pasado nos pasó lo mismo durante gran parte del campeonato. Es un factor que nos afecta y realmente no tiene una explicación muy lógica. Hemos hecho partidos fuera de casa suficientemente buenos para ganar o mínimo empatar, pero se ha dado así. Nosotros siempre afrontamos los partidos de igual manera ya sean en casa o fuera. Aquí tenemos números extraordinarios pero fuera no. Ante el Málaga intentaremos cambiar la dinámica", indicó el cántabro.

Y si hay algo que preocupa a los operarios del campo del Málaga son las lluvias que están anegando la ciudad. "Que llueva no es importante si el campo está en condiciones y la circulación del balón se produce con cierta normalidad. A nosotros nos gusta el campo rápido, otra cosa es que el agua frene el balón. Un aspecto que para nosotros es importante es darle fluidez y ojalá que estos factores no alteren demasiado el estado del campo", señaló Setién.

Para finalizar, y ante la pregunta del millón sobre su renovación quiso dejar claro que "no hay novedades, estamos esperando".