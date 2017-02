El mensaje de Quique Setién a la afición de la UD

El técnico de la UD Las Palmas ha dejado este mensaje a la afición tras el nuevo parapalo en La Liga del equipo amarillo frente al Málaga este lunes en La Rosaleda: "Veo que algunos pierden la fe, pero seguiremos y les convenceremos de nuevo. Tan firme como cuando llegué".





Veo que algunos pierden la fe, pero seguiremos y les convenceremos de nuevo. Tan firme como cuando llegué. „ Quique Setien (@QSetien) 21 de febrero de 2017

El entrenador no dudó en tuitear este 'recado' en su cuenta en la red social Twitter para alentar a que los seguidores no pierdan la confianza en la plantilla. Algunos ya hacen al equipo peleándose seriamente por luchar la permanencia después de que tras finalizar la primera vuelta y el refuerzo de los fichajes del mercado de invierno se aspirase, incluso, a alcanzar puestos de competición europea. El mensaje de Setién parece buscar, sobre todo, que la afición no pierda la ilusiónPoco después de llegar de vuelta de tierras peninsulares la madrugada de este martes, Setién publicó este mensaje que se ha hecho viral entre los seguidores del equipo con centenares de 'retuits' y de 'Me Gusta'.