Setién: "Estoy muy tranquilo porque veo a los futbolistas bien"

Quique Setién mantiene la calma. El entrenador de la UD Las Palmas no se inmuta por las tres derrotas del equipo amarillo ante Granada, Sevilla y Málaga y afronta el duelo frente a la Real Sociedad desde la calma. El cántabro recalca que ve al equipo bien y por eso no está preocupado: "Ni siquiera en el supuesto de que perdamos los dos próximos partidos voy a perder mi tranquilidad. Estoy muy tranquilo, muy sereno y estoy sereno porque veo a los futbolistas bien. Si viera al equipo desarmado sí estaría preocupado. Pero el equipo no se ha desarmado", resume el técnico.

"El equipo solo ha jugado un partido mal. Solo le ha faltado tener ese punto de inspiración de cara a la portería, que algunas de las jugadas de peligro que creamos contra el Granada y el Sevilla hubieran entrado. A los resultadistas eso les importa un bledo, lo sé, pero cuando las sensaciones son buenas siempre hay algo a lo que acogerse. El hecho de haber jugado mal en Málaga a mí no me altera. Eso alterará a muchos y lo aprovecharán para criticar y para decir cosas que seguro que ni sienten, pero con ganas de hablar con algo que no sea tan bueno de Las Palmas", continúa molesto el técnico cántabro. El técnico insiste en que ve a los jugadores con energía: "Soy consciente de lo que veo cada día en los entrenamientos. Los jugadores están dolidos pero están con ganas".

Por ello, pide mesura y apoyo a la afición: "Creo que hay que quedarse más con una idea general, con una perspectiva más amplia. Ahora tenemos dos partidos complicadísimos y perfectamente los podemos perder y mi estado de ánimo no va a bajar", afirmó. "Cuando más necesitas a tu gente es cuando no ganas. No hemos perdido jugando mal muchos partidos. Todo el mundo incluso en las derrotas nos han valorado muchas cosas positivas. Es importante que la gente no pierda la fe en lo que hacemos. No tenemos ningún fundamento para pensar que las cosas nos van a ir mal", expresó. "Sé que hay mucha gente que tiende a pensar que somos unos fenómenos cuando ganamos y cuando perdemos es al revés. En un momento determinado percibes que hay cierto desánimo. Quería transmitir que yo sigo estando muy firme. En esta vida he estado más preparado para perder que para ganar", indicó sobre su mensaje en las redes sociales después de la derrota del lunes.

Setién asegura que habrá cambios en la alineación para el choque ante la Real Sociedad: "Algunos cambios habrá. Creo que va a ser bueno, tenemos muchos partidos y veo a todos francamente bien", indica, pero avanza que no serán con motivo de señalar a nadie: "Jamás castigo a un jugador porque juegue mal quitándole. Ese jugador que no está en su momento más dulce tiene que entender que hay un jugador detrás que está esperando. Eso se tiene que entender y además el equipo tiene esa energía. No puedes tener a nadie sin jugar permanentemente. Si cambiara todos los días a alguien por jugar mal tendría un problema", sentenció.