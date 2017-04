Una hora de charla antes de pisar el césped de El Hornillo

Una hora con Quique. No es el nombre de una novela, pero fue lo que sucedió ayer en El Hornillo, la nueva casa de la UD en Telde. La plantilla de Las Palmas y el cuerpo técnico se encerraron en la sala de prensa de las instalaciones 55 minutos. Una charla en el primer entrenamiento de la semana tras el enésimo desastre lejos de Gran Canaria, esta vez en San Mamés ante el Athletic Club.



Con el 'baile' en Bilbao aún presente, la UD hizo una mirada introspectiva antes se salir a pisar el césped de El Hornillo. Después de esa hora de charla, la UD Las Palmas salió a tocar el balón. Un entrenamiento ligero para iniciar la preparación de cara al partido contra el Deportivo Alavés del próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria (17.30 horas, BeIN LaLiga).



La sesión que abrió la semana para la UD Las Palmas estuvo marcada por el regreso de Jesé Rodríguez. El extremo se perdió el partido ante el Athletic Club de Bilbao por una inoportuna gastroenteritis. Sin embargo, ayer ya pudo ejercitarse con el resto de sus compañeros. Además, Prince Boateng, el otro hombre que recuperará Quique Setién para el partido ante el Alavés, se ejercitó con total normalidad. Prince y Jesé, dos futbolistas que apuntan de nuevo a la titularidad el fin de semana.



Sin embargo, la UD no pudo contar con la presencia del trío formado por Jonathan Viera, Javi Varas y Vicente Gómez, que hicieron trabajo en interior. Quien sí vio la luz, pero no entrenó con el grupo, fue Javi Castellano, que se ejercitó al margen con Jesús Suárez, readaptador del equipo amarillo.



Hoy la UD Las Palmas volverá al trabajo desde las 11.00 horas en El Hornillo. Cuatro entrenamientos más en Telde antes de que la UD blinde sus puertas el sábado en el Estadio de Gran Canaria en la última sesión de la semana.