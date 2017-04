Optimismo sobre la continuidad de Prince Boateng en Gran Canaria

El capítulo que han escrito en los últimos días la UD Las Palmas y los representantes de Kevin Prince Boateng no será definitivo. Las reuniones que ha tenido la institución grancanaria con los agentes del futbolista alemán en los últimos días han destapado cierto optimismo sobre la continuidad del '7' amarillo en Gran Canaria la próxima temporada. Un sentimiento positivo con respecto a la estancia el próximo curso que no es ni mucho menos definitivo.



Sin embargo, las reuniones entre la comitiva de Prince Boateng y la dirección deportiva de la UD Las Palmas han resultado provechosas. Este fin de semana llegaron a Gran Canaria varias personas del círculo más íntimo del internacional ghanés. Entre ellas estaban Edoardo Crnjar, representante del futbolista, y Federico Pastorello, líder de Pastorello and Partners, empresa que gestiona la carrera de Prince Boateng. Además, estuvieron acompañados por el abogado personal del exfutbolista del AC Milan. Todo en unos días de vacaciones donde aprovecharon para conocer a fondo la Isla, pero también para abordar el futuro de uno de sus representados.



En la cumbre por Prince Boateng, la UD avanzó en su objetivo: extender la estancia del atacante más allá de esta temporada. Por contrato, es algo que tiene asegurado. Y es que el club amarillo se guardó una cláusula en el acuerdo que firmó este verano para extender su vinculación con Prince de manera unilateral a cambio de ciertas garantías económicas.



No obstante, la palabra de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad insular, con el futbolista y sus agentes pesa más que aquellas firmas, por lo que liberará al futbolista si no quiere continuar en Gran Canaria. Siempre con una puntualización: que no torpedeé los intereses de la UD Las Palmas.



La revisión del contrato de Prince es la principal cuestión de esta operación compleja. Su salario y los años de contrato son los dos puntos calientes del asunto en cuestión. Un repaso a sus emolumentos, así como una extensión más larga en años del contrato, sobrevuelan en el nuevo acuerdo con el máximo goleador amarillo.



El avance en las negociaciones con Pastorello y Crnjar, representantes de Prince, ha sido notable. Pero a pesar de todo ello, la UD Las Palmas anda con cautela absoluta. Aún queda temporada por delante y aunque los equipos se han empezado a mover en busca de refuerzos para el año que viene, el mercado no está en su pleno apogeo. Una razón de peso para valorar positivamente estas reuniones, pero no para considerarlas definitivas.



Prince Boateng llegó a la UD Las Palmas rebotado del AC Milan. En la temporada previa a su desembarque en la Isla su papel fue totalmente residual en el conjunto lombardo. Nada de nada. El pasado curso jugó 14 partidos -11 de Serie A y tres de Copa de Italia- con el equipo rossonero, donde apenas sumó 369 minutos para anotar un gol. Unos números que nada tienen que ver con el rendimiento que ha ofrecido Prince en la UD.



En esta campaña, Prince suma 24 partidos -23 de LaLiga y uno de Copa del Rey- con un bagaje total de nueve goles y cuatro asistencias con la camiseta amarilla. Sus registros se han disparado. Nunca en toda su carrera como profesional había sumado tantos goles. Reconvertido como delantero centro en la segunda parte del campeonato, sus prestaciones han ido en aumento desde que arrancó el curso.



Lo mismo que el valor del futbolista, que de la mano con la UD Las Palmas, ha vuelto a recuperarse en la cotización del mercado balompédico europeo. Con 30 años recién cumplidos, tiene ante sí la oportunidad de firmar un último gran contrato. Y eso también lo sabe la UD Las Palmas.



El club grancanario lo sabe y mantiene la prudencia al respecto. A favor de la UD juega una gran baza: la felicidad de Prince Boateng en la Isla. Después de años devaluado, lejos de su mejor nivel, el internacional ghanés ha vuelto a disfrutar con el fútbol. En contra, el acecho de otros equipos con más poder económico que la UD, tanto de LaLiga -caso del Valencia CF- como de más allá de las fronteras del fútbol español.



Después de este asalto con los hombres de confianza del futbolista, llegarán más. La UD irá con todo a por Prince en busca de dar continuidad a un idilio que empezó este verano. Ahora, Las Palmas intentará retener a un hombre que llegó moribundo a Gran Canaria y que aquí ha vuelto a brillar.