El sinsabor de Jesé Rodríguez

Con paso firme y ganas de hablar. Así apareció Jesé Rodríguez en la sala de prensa de las instalaciones de El Hornillo. Toda una novedad: era la primera vez que el extremo cedido por el Paris Saint Germain salía ante los micrófonos de manera abierta desde que llegó a Gran Canaria en enero -si se descuenta su presentación-. Y sobre el estrado, Jesé se sinceró. "Algunas veces me sentí frustrado sobre todo por las derrotas. Siempre duele perder y si pierdes con el equipo de tu tierra duele más. Esa ha sido mi frustración, me duele porque lo que quiero es ganar todos los partidos", sentenció el exmadridista.



La aventura de Jesé en la UD Las Palmas empezó el pasado mes de febrero. Seguidor del equipo, nunca pasó por su cadena de filiales. Desde el Huracán, salió directo a Valdebebas para crecer en el Real Madrid. El pasado mercado invernal, desdichado en el PSG, volvió a Gran Canaria para enfundarse la camiseta amarilla con un sueño: alcanzar la clasificación para tocar Europa con la UD. "Cuando llegué tenía mucha ilusión y ganas por jugar en el equipo de mi tierra. Me marqué la expectativa de poder estar en Europa. Y la verdad es que pienso que con los puntos que hemos perdido podíamos estar ahí peleando por esa posición", explicó Jesé Rodríguez.



Un proyecto por intentar alcanzar competiciones continentales a la que Jesé le ve futuro. "De momento hay que intentar ganar todos los partidos que nos queden y, para el futuro, esté o no esté yo, creo que hay equipo para pelear ahí. Ahora debemos ganar partidos para irnos con buenas sensaciones", puntualizó.



Porque el futuro de Jesé Rodríguez está en el aire para la próxima campaña. La UD Las Palmas intentará prolongar la cesión del futbolista del Barrio Atlántico. La intención del club con él es firme. No obstante, Jesé no se moja. "Estoy muy contento en la Isla, pero ahora mismo no sé dónde estaré. Yo pertenezco al PSG, hay que esperar a que termine esta temporada. Estoy centrado en la UD. Por ahora, vamos a terminar bien la temporada", añadió Jesé. Tampoco se mojó con lo que anhela para el próximo curso. "Repito, en mi cabeza solo está la UD y después ya veremos lo que pasa", insistió.



Una cabeza castigada por su nivel de exigencia y lo golpes emocionales que se llevó al debutar con la UD. Las ocasiones malogradas en los primeros partidos, minaron su autoestima y alimentaron su ansiedad. "Sí que me afectaron a nivel de confianza; esos goles me hubieran dado más. Pero bueno, no he dicho que esté jugando mal", puntualizó Jesé. De momento, el extremo amarillo suma tres goles -dos ante el Osasuna y otro, de penalti, frente al Real Betis-.



Jesé también quiso matizar su paso hasta el momento por la UD, una etapa donde el equipo de Quique Setién ha perdido la velocidad de crucero con el que navegó durante la primera vuelta. "Llegué en un momento en el que el equipo ha bajado un poco el nivel de juego que tenía antes. No es una excusa. En el fútbol es imposible estar al mismo nivel toda el año. Ahora mismo queremos recuperar ese nivel y ganar muchos partidos", confesó.



Es el resumen de Jesé en la UD Las Palmas. En la recta final de su cesión y "centrado absolutamente" en el equipo, quiere más. "Vine a morir y a darlo todo, a hacerlo lo mejor posible. Quedan cinco partidos y quiero más goles para ayudar al equipo a ganar", concluyó.