Setién: "Hay que estar a la altura para que no digan nada de nosotros"

La UD Las Palmas visita hoy al CD Leganés (19.30 horas), uno de los equipos que ahora mismo se encuentra inmerso en la lucha por evitar caer a los puestos de descenso. Los amarillos, ya con la permanencia en el bolsillo, están llamados a convertirse en uno de los jueces de la Liga tanto por la zona alta como por la de abajo. Aparte de al cuadro pepinero, también se medirá en las últimas jornadas con otros conjuntos que pelean por conseguir objetivos importantes, como el Sporting, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona.



"Nuestra obligación es la de competir al máximo hasta el final, es un aliciente importante. Tenemos dos partidos en casa para despedir el año ante dos rivales extraordinarios (Atlético y Barça), más luego los que nos quedan contra el Gijón y Leganés. Se trata de encuentros muy intensos en los que deberíamos estar a la altura para que nadie pudiera decir absolutamente nada de nosotros, defender el escudo y dar nuestra mejor versión", manifestaba.



La UD tiene hoy un nuevo examen en la que sin duda está siendo su asignatura pendiente en la actual campaña, conseguir un triunfo de visitante, algo que no logra desde la primera jornada del campeonato, o sea, desde hace ya ocho meses. Quique Setién afirma que, a estas alturas, "lo hemos intentado casi todo para intentar ganar fuera de casa".



"Hemos usado todos los argumentos para dar un mejor nivel, no sé si habrá alguno más. La única respuesta que a uno le queda después de una larga sequía es cambiar algunos jugadores y alguna forma de hacer las cosas", explica el máximo responsable técnico del conjunto insular, quien reconoce que "en los últimos encuentros no nos acompañaron ni siquiera las sensaciones".



Afirma que el rival de hoy de Las Palmas, el CD Leganés, es un equipo tremendamente complicado "que se está jugando la vida, que va a apretarnos muchísimo y que nos va a exigir una barbaridad". "Vamos mentalizados. A ver si realmente somos capaces de superar esa agonía y conseguimos sacar puntos fuera", sentenciaba, para añadir que "si somos capaces de jugar con calma, tener el balón y hacerles correr, como hicimos en la ida, podríamos hacer buenas cosas".



El entrenador de la UD hablaba del nivel de confianza de los jugadores por los malos resultado obtenidos fuera de casa: "No está todo lo bien que debería estar en la inmensa mayoría de jugadores, es lógico que cuando no hay resultados se resienta. Lo importante es analizar las causas de por qué uno pierde esa confianza cuando la situación clasificatoria no es complicada, de hecho ya estábamos salvados virtualmente hace un tiempo. Hay una lectura que podemos hacer que también es importante, que no jugamos nunca solos. Jugamos contra un rival que también propone sus virtudes y argumentos, y que evidentemente nos han superado. Ahí se resiente la confianza".



Quique Setién, ante una pregunta sobre el interés del Valencia por hacerse por sus servicio de cara a la próxima temporada, y que el conjunto valencianista ya habría pedido informes a la dirección deportiva de Las Palmas, respondió tajantemente: "Sobre mi futuro no hablaré nada en esta sala de prensa. Y no es cierto además".



El técnico ha preferido no forzar a Jonathan Viera y Vicente Gómez para ver si llegan al choque del próximo sábado ante el Atlético de Madrid contra el Atlético de Madrid en el Estadio de Gran Canaria. Además, desvelaba que Prince padece "un dolor importante en la zona de las costillas; tiene problemas para respirar bien y para dormir", y que por ello es baja para hoy.