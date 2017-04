Jesé: "Griezmann no encajaría en el Madrid; hay muchos jugadores mejores que él"

Jesé Rodríguez, una de las estrellas de la UD, que está cedido en el cuadro grancanario por el PSG, hasta el próximo 30 de junio, descartó, en una entrevista para la casa de apuestas Sportium, la hipotética consagración del atacante del Atlético de Madrid Antoine Griezmann en el Real Madrid. "No triunfará, hay muchos jugadores mejores que él [en el Real Madrid]". Estas declaraciones llegan en la previa del UD-Atlético, que se celebra mañana en el Gran Canaria (17.30 horas, y con las cámaras de BeIN Liga).

Además, Jesé Rodríguez, que lleva tres tantos con la UD, apuesta de forma convencida por la victoria del bloque isleño ante el semifinalista de la Liga de Campeones [se cruza el martes en la ida de las semifinales de la Champions en el Bernabéu]. "Estoy seguro de que les vamos a ganar aquí". Apuesta por el pase a la final del conjunto que dirige Zidane: "Sí, pero prefiero que la gane el Madrid".

En relación, a las opciones de doblegar al Atlético, y de si están más pendientes de la Champions, añadió que "puede ser, pero creo que el 'Atleti' también en la Liga le hace falta ganar para estar ahí arriba también, para no desengancharse de donde está pero, sinceramente yo miro por mi equipo y estoy seguro que les vamos a ganar aquí".En Europa, no hay color. Apuesta por el blanco: "No lo sé. Para mí el Real Madrid es el rey de la Champions, un equipo muy fuerte, y pienso que el Madrid a dos partidos es muy fuerte. Pero al fin y al cabo es fútbol y pueden pasar muchísimas cosas cada partido es una historia diferente pero vamos a ver qué pasa en el partido".

Sobre si el Atlético, que ha perdido tres finales de Copa de Europa, dos con Simeone, ha completado méritos para llevarse la corona de Cardiff, insiste que su corazón está ligado a la grandeza del escudo del Bernabéu. "Bueno está claro que ha llegado a finales, yo he tenido la suerte de estar en esa situación y de ganar dos 'Champions' y la situación esa de no ganarla es muy complicado y muy triste. Si te digo si puede ser que gane una Champions por haber llegado; pues sí pero yo prefiero que la gane el Madrid".

También se le cuestionó por su mejor fotograma en sus combates ante el Atlético de Madrid: "Desde pequeño siempre ha habido esa 'guerrita' así entre el Madrid y Atlético de Madrid; esa tensión. Hace que los partidos sean emocionantes y bonitos (...) Recuerdo de pequeño en el Madrid al 'Atleti' ganar todos los partidos o casi todos?Gané muchas Ligas también de categoría inferior".