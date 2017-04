Prince Boateng, blindado en la UD hasta 2020

El veredicto del Príncipe del Roque Nublo. Amarillo hasta 2020. Prince Boateng, máximo realizador de la UD, y cuyo contrato se extinguía el próximo 30 de junio, ya se ha pronunciado para ampliar su vinculación con el cuadro grancanario hasta 2020. Tres temporadas más, y la categoría de galáctico, para un activo que se llegó en agosto de 2016 tras poner fin a su periplo en el AC Milán. El presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, reconoció esta tarde en Radio Marca que el acuerdo "está cerrado". "Lo firmaremos la próxima semana", detalló. "No entiendo por qué no me creen; ya lo tenemos cerrado. Existe un acuerdo y se firmará en unos días (...) Pero he leído que se marcha al Valencia", explicó el principal mandatario del club isleño, que ya desveló en Onda Cero, en El Transistor, que el Príncipe estaba blindado.